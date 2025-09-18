30
تكنولوجيا وعلوم
للمدونين وصناع المحتوى.. تطبيق Max يطلق الاختبار المفتوح لميزة "القنوات"
Lebanon 24
18-09-2025
|
04:29
أعلن القائمون على تطبيق Max الروسي عن إطلاق الاختبار المفتوح لميزة "القنوات" للمدونين وصناع المحتوى.
وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإنه اعتبارا من 17 سبتمبر الجاري، يمكن لأي شخص حاصل على تقييم "+A" في بعض شبكات التواصل الاجتماعي الروسية مثل VK أو Odnoklassniki أو Zen أو على
تليغرام
، إنشاء قنوات على تطبيق Max، لكن هذه الميزة ستكون متاحة حاليا فقط للمدونين وصنّاع المحتوى الذين لديهم أكثر من 10 آلاف مشترك على قنواتهم في التطبيقات والشبكات المذكورة.
وجاء في بيان على المواقع الرسمية لتطبيق Max:
"اكتملت بنجاح المرحلة الأولى من اختبار ميزة القنوات على التطبيق، والتي جرت بشكل مغلق لعدد معين من الأشخاص، واستمرت لمدة شهرين، وشارك فيها أكثر من 600 مدون وصانع محتوى من مختلف المجالات، وكان عدد متابعيهم الإجمالي 5.5 مليون مستخدم. والآن تم إطلاق اختبار ميزة القنوات بشكل مفتوح في التطبيق للمدونين وصنّاع المحتوى". (روسيا اليوم)
