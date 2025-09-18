مشاكل جديدة في كاميرا آيفون وإجراءات سريعة من أبل!

Advertisement

أقرت بوجود مشاكل في كاميرا هاتفي آيفون إير وآيفون 17 برو، مؤكدةً أنها بصدد العمل على حلها.اكتشف هنري كيسي هذه المشكلة لأول مرة عندما لاحظ خللاً في كاميرا آيفون إير خلال حضوره حفلًا موسيقيًا.ويشير تقرير نشره موقع DigitalTrends إلى أن المشكلة تظهر على الهاتفين المذكورين على شكل مربعات سوداء وخطوط بيضاء متعرجة في بعض الصور.وعادةً ما تواجه التقنيات الجديدة بعض المشكلات عند خروجها من العلبة، وفي هذه الحالات، يُتوقع من الشركات التعامل بسرعة لحلها.لن تتوفر الجديدة حتى 19 أيلول، مما يعني أن تحديث البرنامج لمعالجة المشكلة قد يكون متاحًا بمجرد إخراج جهاز آيفون الجديد من العلبة.قد يُفاجأ البعض بأن ما يبدو ، لم تُلاحظه "أبل" في اختباراتها الداخلية قبل وصول وحدات المراجعة مع الوسائط.ستبدأ هواتف آيفون الأربعة الجديدة من "أبل" بالوصول إلى المستخدمين في 19 أيلول، وتُظهر الطلبات المسبقة إقبالاً كبيراً عليها.