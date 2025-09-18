Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مشاكل جديدة في كاميرا آيفون وإجراءات سريعة من أبل!

Lebanon 24
18-09-2025 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1418744-638938315780420970.png
Doc-P-1418744-638938315780420970.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقرت شركة أبل بوجود مشاكل في كاميرا هاتفي آيفون إير وآيفون 17 برو، مؤكدةً أنها بصدد العمل على حلها.
Advertisement


اكتشف هنري كيسي هذه المشكلة لأول مرة عندما لاحظ خللاً في كاميرا آيفون إير خلال حضوره حفلًا موسيقيًا.


ويشير تقرير نشره موقع DigitalTrends إلى أن المشكلة تظهر على الهاتفين المذكورين على شكل مربعات سوداء وخطوط بيضاء متعرجة في بعض الصور.


وعادةً ما تواجه التقنيات الجديدة بعض المشكلات عند خروجها من العلبة، وفي هذه الحالات، يُتوقع من الشركات التعامل بسرعة لحلها.


لن تتوفر أجهزة آيفون الجديدة حتى 19 أيلول، مما يعني أن تحديث البرنامج لمعالجة المشكلة قد يكون متاحًا بمجرد إخراج جهاز آيفون الجديد من العلبة.


قد يُفاجأ البعض بأن ما يبدو مشكلة كبيرة، لم تُلاحظه "أبل" في اختباراتها الداخلية قبل وصول وحدات المراجعة مع الوسائط.


ستبدأ هواتف آيفون الأربعة الجديدة من "أبل" بالوصول إلى المستخدمين في 19 أيلول، وتُظهر الطلبات المسبقة إقبالاً كبيراً عليها.
مواضيع ذات صلة
آبل تختبر ميزات جديدة ستطرح في هواتف آيفون
lebanon 24
19/09/2025 00:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
على رأسها "آيفون 17".. أبل تكشف قريبًا عن 5 منتجات جديدة
lebanon 24
19/09/2025 00:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريب جديد يكشف عن تطوير كبير في كاميرا iPhone 17 Pro Max
lebanon 24
19/09/2025 00:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: إدارة ترامب تدرس خطة جديدة للبنتاغون تتضمن إنشاء قوة رد سريع لمواجهة الاضطرابات الداخلية
lebanon 24
19/09/2025 00:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24

مشكلة كبيرة

أجهزة آيفون

شركة أبل

بيرة

دمين

كوري

بالا

بيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:11 | 2025-09-18
10:20 | 2025-09-18
06:00 | 2025-09-18
04:29 | 2025-09-18
03:07 | 2025-09-18
00:00 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24