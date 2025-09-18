Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذير عاجل من أبل لمستخدمي هواتف آيفون… ما القصة؟

Lebanon 24
18-09-2025 | 16:11
A-
A+
Doc-P-1418760-638938341619386656.png
Doc-P-1418760-638938341619386656.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذرت شركة أبل مستخدمي هواتف آيفون من احتمال ملاحظة انخفاض مؤقت في أداء البطارية بعد تثبيت تحديث iOS 26.
Advertisement


وأوضحت الشركة في وثيقة رسمية أن السبب يعود إلى العمليات التي تجري في الخلفية بعد أي تحديث رئيسي للنظام، مثل فهرسة الملفات، وتحديث التطبيقات، وتنزيل ملفات النظام الجديدة، ما قد يؤدي مؤقتًا إلى زيادة استهلاك البطارية وارتفاع حرارة الجهاز، وفق ما ذكر موقع البوابة التقنية.


وأضافت أبل أن بعض الميزات الجديدة في التحديث، مثل تحسينات الذكاء الاصطناعي وواجهة Liquid Glass، تتطلب موارد إضافية من الجهاز، ما قد يؤثر بشكل طفيف على الأداء وعمر البطارية، ويختلف ذلك بحسب طريقة استخدام كل مستخدم.وأكدت أبل أن الأجهزة صُممت لتحقيق توازن بين قوة الأداء وعمر البطارية، وأن فرق التطوير تعمل على تحسين استهلاك الطاقة في التحديثات المستقبلية لضمان تجربة استخدام سلسة.


وأشارت الشركة إلى أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على تحديث iOS 26، بل يمكن ملاحظتها بعد أي تحديث كبير لنظامي iOS وiPadOS، وأن توضيحها يأتي لتفادي الالتباس وطمأنة المستخدمين حول أداء أجهزتهم بعد التحديث.


وأضافت  أبل أن تثبيت التحديثات يبقى ضروريًا للحفاظ على أمان واستقرار الجهاز، إذ تتضمن هذه الإصدارات إصلاحات أمنية مهمة بالإضافة إلى المزايا الجديدة.


وختمت الشركة بالتأكيد على أن أي انخفاض في البطارية أو الأداء مؤقت، ويعود الجهاز للعمل بكامل كفاءته بمجرد اكتمال جميع العمليات الخلفية، وهو ما قد يستغرق ساعات أو بضعة أيام حسب حجم التطبيقات والبيانات.
مواضيع ذات صلة
تحذير عاجل لمستخدمي آيفون... احتيال جديد قد يستهدفكم!
lebanon 24
19/09/2025 00:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل من الرئيس الأيراني... ما القصة؟
lebanon 24
19/09/2025 00:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تختبر ميزات جديدة ستطرح في هواتف آيفون
lebanon 24
19/09/2025 00:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من "أبل" لمستخدميها.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
19/09/2025 00:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

النظام الجديد

المستقبل

شركة أبل

✨ الخلف

فادي ال

الظاهر

دمين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:35 | 2025-09-18
10:20 | 2025-09-18
06:00 | 2025-09-18
04:29 | 2025-09-18
03:07 | 2025-09-18
00:00 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24