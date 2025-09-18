28
تكنولوجيا وعلوم
لصنّاع المحتوى… اكتشفوا مزايا يوتيوب الجديدة لتعزيز الأرباح!
Lebanon 24
18-09-2025
|
23:00
A-
A+
كشفت منصة
يوتيوب
عن مجموعة من الميزات الجديدة التي ستعيد تشكيل طرق تحقيق الأرباح لصنّاع المحتوى، ضمن خطتها للسنوات العشرين المقبلة.
وخلال حدثها Made On
youtube
، أعلنت يوتيوب عن العديد من المزايا، كان أبرزها:
أوّلاً، روسوم بالذكاء الاصطناعي:
وهي ميزة قادرة على تعرّف المنتجات المذكورة أو الظاهرة في مقطع الفيديو عبر الصور أو التعليق الصوتي أو البيانات التي يدخلها المبدع تلقائيًا. وستتوفر في
الولايات المتحدة
بدايةً خلال العام المقبل.
ثانيًا، روابط مباشرة في Shorts:
وهي تسمح للمبدعين بإضافة روابط لمنتجات ومواقع علامات تجارية داخل مقاطع الفيديو القصيرة. وستبدأ الاختبارات هذا العام مع إطلاق موسّع العام المقبل.
ثالثًا، إعلانات ديناميكية قابلة للاستبدال:
وهي خاصية تتيح إدراج مقاطع دعائية لعلامات تجارية يمكن استبدالها لاحقًا، بما يسمح لصنّاع المحتوى بإعادة بيع المساحات الإعلانية بدلًا من الاكتفاء بعرض إعلان ثابت. وستبدأ عرض تلك الإعلانات مطلع 2026 قبل الإطلاق على نطاق واسع في العام نفسه.
رابعًا، مبيعات حصرية للجماهير الأوفياء:
وهي ميزة تجريبية تتيح لأكثر المشاهدين تفاعلًا شراء منتجات أو سلع حصرية من صناع المحتوى. وقد بدأ اختبار تلك الميزة مطلع هذا العام، دون تحديد موعد للإطلاق على نطاق واسع.
كما أعلنت يوتيوب تحديثات أخرى فيما يتعلق بالبث المباشر ومجموعة من أدوات
الذكاء الاصطناعي
لدعم صنّاع المحتوى وتحسين تجربة إنتاج المقاطع القصيرة "شورتس".
