لصنّاع المحتوى… اكتشفوا مزايا يوتيوب الجديدة لتعزيز الأرباح!

وخلال حدثها Made On ، أعلنت يوتيوب عن العديد من المزايا، كان أبرزها:وهي ميزة قادرة على تعرّف المنتجات المذكورة أو الظاهرة في مقطع الفيديو عبر الصور أو التعليق الصوتي أو البيانات التي يدخلها المبدع تلقائيًا. وستتوفر في بدايةً خلال العام المقبل.وهي تسمح للمبدعين بإضافة روابط لمنتجات ومواقع علامات تجارية داخل مقاطع الفيديو القصيرة. وستبدأ الاختبارات هذا العام مع إطلاق موسّع العام المقبل.وهي خاصية تتيح إدراج مقاطع دعائية لعلامات تجارية يمكن استبدالها لاحقًا، بما يسمح لصنّاع المحتوى بإعادة بيع المساحات الإعلانية بدلًا من الاكتفاء بعرض إعلان ثابت. وستبدأ عرض تلك الإعلانات مطلع 2026 قبل الإطلاق على نطاق واسع في العام نفسه.وهي ميزة تجريبية تتيح لأكثر المشاهدين تفاعلًا شراء منتجات أو سلع حصرية من صناع المحتوى. وقد بدأ اختبار تلك الميزة مطلع هذا العام، دون تحديد موعد للإطلاق على نطاق واسع.كما أعلنت يوتيوب تحديثات أخرى فيما يتعلق بالبث المباشر ومجموعة من أدوات لدعم صنّاع المحتوى وتحسين تجربة إنتاج المقاطع القصيرة "شورتس".