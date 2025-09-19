غوغل وباي بال.. شراكة استراتيجية لتعزيز خدمات الدفع بالذكاء الاصطناعي

Advertisement

أعلنت شركتا وباي بال يوم الأربعاء عن إبرام تمتد لعدة سنوات، تهدف إلى تقديم تجارب تسوق ودفع مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمستخدميهما حول العالم.وساهم الإعلان في ارتفاع سهم باي بال بأكثر من 3% خلال تعاملات ما بعد الظهيرة.وبموجب الاتفاق، سيتم دمج حلول المدفوعات الرقمية الخاصة بباي بال في مجموعة واسعة من منتجات غوغل، لتصبح إنتربرايز بايمنتس التابعة لباي بال مزودًا رئيسيًا للدفع ومعالجة مدفوعات البطاقات عبر منصات مثل غوغل كلاود وغوغل وغيرها.وقال ، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت (الشركة الأم لغوغل): "من خلال هذه الشراكة، ستستخدم باي بال تقنيات الرائدة لتحسين الخدمات والأمان، وسنعمل على دمج قدراتها المبتكرة في الدفع بشكل أعمق لتوفير تجربة أفضل عبر منتجات غوغل ومنصاتها".ويرى خبراء أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين والذكاء الاصطناعي، في وقت تتنافس فيه كبرى على تقديم حلول دفع أكثر أمانًا وسلاسة.