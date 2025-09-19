29
تكنولوجيا وعلوم
"هواوي" تشارك في تطوير نسخة آمنة من نموذج ديب سيك تحسن الرقابة
Lebanon 24
19-09-2025
|
10:50
A-
A+
شاركت
شركة التكنولوجيا
الصينية
العملاقة "
هواوي
" في تطوير نسخة تُركز على السلامة من نموذج شركة
الذكاء الاصطناعي
"ديب سيك"، قالت إنها "ناجحة بنسبة تقارب 100%" في منع مناقشة الموضوعات الحساسة سياسيًا.
واشترطت الجهات التنظيمية
الصينية على
نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية والتطبيقات التي تدعمها أن تعكس "القيم الاشتراكية" للصين قبل طرحها للجمهور، امتثالًا لضوابط صارمة على حرية التعبير.
وقالت "هواوي"، في منشور على حسابها على منصة "WeChat" في وقت متأخر من يوم الخميس، إنها استخدمت ألفًا من شريحة "Ascend" للذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتدريب نموذج اللغة الكبير، الذي تم تعديله من نموذج "R1" مفتوح المصدر من شركة ديب سيك الصينية، بحسب "
رويترز
".
وكان شريك "هواوي" في هذا المشروع هو جامعة
تشجيانغ
، وهي الجامعة التي تخرج فيها مؤسس "ديب سيك"، ليانغ ونفنغ. ومع ذلك، لم يكن لـ"ديب سيك" ولا ليانغ أي دور واضح في المشروع. (العربية)
