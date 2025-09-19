"هواوي" تشارك في تطوير نسخة آمنة من نموذج ديب سيك تحسن الرقابة



واشترطت الجهات التنظيمية نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية والتطبيقات التي تدعمها أن تعكس "القيم الاشتراكية" للصين قبل طرحها للجمهور، امتثالًا لضوابط صارمة على حرية التعبير. شاركت العملاقة " " في تطوير نسخة تُركز على السلامة من نموذج شركة "ديب سيك"، قالت إنها "ناجحة بنسبة تقارب 100%" في منع مناقشة الموضوعات الحساسة سياسيًا.واشترطت الجهات التنظيمية نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية والتطبيقات التي تدعمها أن تعكس "القيم الاشتراكية" للصين قبل طرحها للجمهور، امتثالًا لضوابط صارمة على حرية التعبير.

وقالت "هواوي"، في منشور على حسابها على منصة "WeChat" في وقت متأخر من يوم الخميس، إنها استخدمت ألفًا من شريحة "Ascend" للذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتدريب نموذج اللغة الكبير، الذي تم تعديله من نموذج "R1" مفتوح المصدر من شركة ديب سيك الصينية، بحسب " ".



وكان شريك "هواوي" في هذا المشروع هو جامعة ، وهي الجامعة التي تخرج فيها مؤسس "ديب سيك"، ليانغ ونفنغ. ومع ذلك، لم يكن لـ"ديب سيك" ولا ليانغ أي دور واضح في المشروع. (العربية)