كيف تتحقق من إصدار خرائط غوغل الجديد على هاتفك الأندرويد؟

Advertisement

تُجري بعض التعديلات على خرائط جوجل في قسم Material 3 Expressive، ففي صفحة "النظرة العامة"، سيتم تثبيت علامات تبويب "الاتجاهات" و"البدء" و"الاستفسار" و"الاتصال"، الموجودة على شريط التمرير أعلى الصفحة، في أسفل الشاشة، وبهذا التغيير، اضطرت جوجل إلى نقل علامات التبويب "النظرة العامة" و"المراجعات" و"الصور" و"التحديثات" و"حول" إلى مساحة أعلى معاينات الصور.ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، هناك سبب وجيه وراء هذه الخطوة من جوجل، جيث يُسهّل نقل علامات التبويب وتثبيتها في الأسفل على مستخدمي خرائط جوجل الذين يُفضلون استخدام التطبيق بيد واحدة الضغط على علامة التبويب للوصول إلى المعلومات التي يريدونها.أُجريت تغييرات أخرى على "النظرة العامة" مباشرةً أسفل اسم وجهتك، فبدلاً من عرض متوسط عدد النجوم المُسجّلة لهذا الموقع، وفرت جوجل بعض المساحة من خلال عرض عدد النجوم بشكل رقمي.كما أنه من أبرز سمات تحديث Material 3 Expressive استخدام حاويات تُسهل فصل كل حقل على حدة في قائمة العناصر ذات الصلة، فتخيل قائمة إعدادات على هاتفك مع فصل كل عنصر ليسهل عليك تمييزه عن العنصر السابق.يُستخدم مربع لفصل وصف وجهتك، واسمها وعنوانها، وموقعها الإلكتروني، ورقم هاتفك، وحقول أخرى، وقبل تحديث Material 3 Expressive، كانت هذه الحقول مفصولة بخط رفيع وخفيف ربما لم تلاحظه.إصدار خرائط جوجل المُحدثأحدث إصدار من خرائط جوجل يتضمن تصميم Material 3 Expressive الجديد لنظام أندرويد هو (25.37.x).يمكنك معرفة إصدار خرائط جوجل المُثبت على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد بالانتقال إلى الإعدادات > التطبيقات > عرض جميع تطبيقات xxx.انتقل إلى الخرائط، واضغط عليها، وفي صفحة معلومات التطبيق، انتقل إلى أسفل الصفحة، وسترى إصدار خرائط جوجل المُثبت على هاتفك. (اليوم السابع)