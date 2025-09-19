Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

النظارات الذكية من ميتا قادمة… والإصدار الواسع في 2026

Lebanon 24
19-09-2025 | 16:05
أعلنت ميتا، مؤخرًا عن نظارتها الذكية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر ميتا كونيكت، وستتيح الشركة أيضًا لمطوري الطرف الثالث الوصول إلى بعض إمكانيات نظارتها.

مجموعة أدوات ميتا للأجهزة القابلة للارتداء قيد التطوير
وقد أعلنت ميتا مؤخرًا عن مجموعة أدوات ميتا للأجهزة القابلة للارتداء للمطورين، والتي ستتيح للتطبيقات الوصول إلى إمكانيات الرؤية والصوت في نظارتها الذكية، وتقول الشركة إن مجموعة الأدوات ستتيح الوصول إلى بعض أجهزة الاستشعار المدمجة في الجهاز، مما يتيح للمطورين إنشاء ميزات ذات صلة بتطبيقاتهم المحمولة، وباستخدام مجموعة أدواتنا، ستتمكن من الاستفادة من منظور المستخدم الطبيعي ووضوح الصوت والميكروفون.

إلى جانب الإعلان، شاركت ميتا أمثلة على الأفكار التي يستكشفها بعض المطورين ممن لديهم إمكانية الوصول المبكر، و تتمثل فكرة تويتش في السماح للمبدعين بالبث المباشر من نظارات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

ويعمل فريق البحث والتطوير في ديزني إماجينيرينج على تطوير نماذج أولية تتيح لزوار منتزهات ديزني الحصول على نصائح حول النظارات.

و يوفر موقع Meta نموذج اهتمام حيث يمكن للمطورين التسجيل لتلقي إشعار عند توفر نسخة تجريبية لاحقًا هذا العام وستكون النسخة التجريبية محدودة للغاية.

تقول ميتا إن شركاء محددين فقط سيتمكنون من نشر تطبيقاتهم المتكاملة خلال مرحلة المعاينة للمطورين، وتتوقع الشركة ألا يكون النشر متاحًا للجميع حتى عام 2026. (اليوم السابع)
