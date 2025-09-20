Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد من واتسآب.. لحاملي هذه الهواتف

Lebanon 24
20-09-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1419247-638939411352243494.webp
Doc-P-1419247-638939411352243494.webp photos 0
قام تطبيق واتساب بإطلاق تحديث جديد يسهل على المستخدمين متابعة محادثاتهم وتنظيم مهامهم وموعدهم عبر الرسائل.
 كما يقوم التحديث الجديد بتفعيل إمكانية تحديد تذكيرات لرسالة معينة داخل المحادثة، سواء في محادثة فردية أو جماعية، مع تنبيهات عند الموعد الذي يحدده المستخدم. 

وبمجرد الحصول على التحديث، يصبح بإمكان المستخدمين اختيار خاصية التذكير عبر فتح قائمة الإجراءات الخاصة بأي رسالة، وهناك خيارات سابقة للتذكير بعد أوقات محددة مثل: ساعتين، ثماني ساعات، أو يوم واحد.

أما إذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون بمرونة أكبر وأوسع، فبإمكانك أيضًا تحديد موعد مخصص، أي تاريخ ووقت دقيقين، للتذكير حسب حاجتك الشخصية. 

وعند تفعيل التذكير، يظهر رمز صغير على شكل جرس داخل فقاعة الرسالة، ليُبيِّن للمستخدم أن التذكير قد تم تفعيله، وفي الوقت الذي يصل فيه التذكير إلى موعده، يرسل واتساب إشعارًا يتضمن نص الرسالة الكامل، مع معاينة لأي وسائط إن وُجدت، بالإضافة إلى اسم المحادثة أو المجموعة، حتى لا يضطر المستخدم للبحث داخل المحادثات. 

ومن الجوانب المهمة في هذه الميزة، أن جميع التذكيرات تُخزن وتُدار على الجهاز نفسه، من دون مشاركة للمعلومات من واتساب أو فريق ميتا أو أي طرف خارجي.

وهذا يُعزز من حماية الخصوصية وعدم تسرب البيانات، كما أنّه بمجرد أن يتم تفعيل التنبيه ويأتي الوقت المحدد، يتم إلغاء التذكير تلقائيًا لمنع تكدس التنبيهات أو الرسائل داخل الدردشات. من هنا، يساعد هذا التصميم على بقاء المحادثات نظيفة ومنظمة. 

ويُمثل إدخال هذه المزايا إلى واتساب خطوة كبيرة نحو دمج وظائف الإنتاجية داخل التطبيق نفسه، بدلاً من اللجوء إلى تطبيقات الطرف الثالث لمتابعة الرسائل المهمة أو المهام والموعد. 

ويُعد التحديث خطوة مهمة من واتساب لتعزيز وظائف التطبيق كأداة اتصال وإدارة مهام في آنٍ واحد، مع تركيز واضح على الخصوصية وسهولة الاستخدام، إذ إن المستخدمين على آيفون ينتظرون بفارغ الصبر وصول الميزة إليهم.

وبحسب ما ذكرته تقارير مطلّعة، فإن الميزة متاحة حالياً لفئة محدودة من مستخدمي آيفون، ومن المتوقع أن تنتشر تدريجيًا إلى كل المستخدمين في الأسابيع المقبلة.(إرم نيوز)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24