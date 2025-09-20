"غوغل" تطلق تطبيقًا جديدا للبحث على ويندوز‎‏

Advertisement

أعلنت شركة عن تطبيق تجريبي جديد لأنظمة ، يدمج بين البحث المحلي والبحث السحابي، مدعومًا بتقنيات .ويأتي هذا التطبيق في إطار جهود الشركة لإعادة تعريف تجربة البحث، لتشمل مختلف مصادر المعلومات على الجهاز الشخصي والسحابة، وليس فقط على شبكة الإنترنت.التطبيق الجديد، المتاح حاليًّا عبر منصة Google Labs، يحمل اسم "Google app for "، ويمنح المستخدمين تجربة بحث موحد تشمل: الملفات المخزنة محليًّا على الجهاز ومحتويات Google Drive، ونتائج من شبكة الإنترنت.وبدلاً من التنقل بين مستعرض الملفات، وخدمات التخزين السحابي، والمتصفح، يمكن تشغيل التطبيق عبر اختصار Alt + Space لفتح نافذة بحث فورية تعرض النتائج من جميع المصادر في واجهة واحدة.ووفقًا لـ"غوغل"، فإن التطبيق يعمل على نظامي ويندوز 10 و11، لكنه لا يزال في مرحلته التجريبية الأولى، ومتاح فقط لمجموعة محدودة من المستخدمين عبر قائمة انتظار خاصة.ولا تقتصر قدرات التطبيق على البحث النصي فحسب، بل تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل وفهم المحتوى المعروض على الشاشة في الوقت الحقيقي. ويستفيد من تقنيات مطورة ضمن مشاريع Gemini وGoogle Lens، ما يتيح له تفسير النصوص الظاهرة على الشاشة.بالإضافة إلى تبسيط المفاهيم المعقدة، وتلخيص الفقرات والمحتويات، وشرح الكلمات أو العبارات الغامضة بمجرد تظليلها، ويوفر التطبيق أيضًا أجوبة مشروحة وسياقية داخل نافذة البحث، ما يمنح المستخدم رؤية أعمق حول ما يتصفحه.(إرم نيوز)