الذكاء الاصطناعي والموت.. جدل عالمي حول "الرحيل الرقمي"

أثار ظهور ظاهرة "الرحيل الرقمي" جدلاً واسعاً، بعد أن بدأت شركات ناشئة باستخدام تقنيات لإنشاء نسخ رقمية تحاكي أصوات وصور وتصرفات المتوفين، بهدف الحفاظ على التواصل مع أحبائهم.وأوضح محسن ، رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمركز العرب للأبحاث والدراسات، أن هذه الظاهرة تعكس تحولاً جوهرياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، من أداة إنتاجية إلى مجال يلامس المشاعر الإنسانية العميقة مثل الفقد والحزن.وأشار رمضان إلى ظهور شركات عالمية مثل HereAfter AI في ، وDeepBrain AI في الجنوبية، التي تقوم بإنشاء نسخ رقمية تفاعلية للمتوفين باستخدام التزييف العميق، بالإضافة إلى تطبيقات مثل Replika AI وProject December، التي تسمح بإجراء محادثات نصية مع شخصيات افتراضية مستوحاة من المتوفى.وأضاف رمضان أن هذه التطبيقات، رغم مزاياها في تخفيف الألم النفسي للبعض، تحمل تحديات أمنية، مثل إمكانية استغلال النسخ الرقمية للابتزاز أو الاحتيال المالي، وتحديات قانونية بسبب غياب تشريعات تحمي "الهوية الرقمية" بعد الوفاة. كما تطرح تحديات نفسية واجتماعية، إذ قد تؤدي إلى الانغماس في تواصل افتراضي يعيق التكيف مع الفقد ويخلق واقعاً زائفاً.ومن الناحية ، يرى مفتي الديار الأسبق، الدكتور نصر فريد واصل، أن هذا الاستخدام للذكاء الاصطناعي يمثل إشكالية كبيرة، مؤكداً أن الموت أمر غيبي وأن حقوق المتوفى تنقطع عند وفاته، ولا يجوز شرعاً إنشاء نسخ رقمية للمتوفى لأنها قد تؤدي لمشكلات اجتماعية وقانونية.أما الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، فقال إن "الرحيل الرقمي" قد يثير مشاعر الحنين والشجن ويؤدي إلى انغماس مؤقت في الذكريات، لكنه قد يسبب أيضًا ألماً وغضباً، ويسهم في تهيئات ذهنية يصعب السيطرة عليها، مثل القلق والخوف على الموتى، والكوابيس، أو حتى متلازمة القلب المنكسر. وأكد أن سلبيات هذه الظاهرة تفوق إيجابياتها، خاصة عند استخدامها مع الأقارب المقربين.