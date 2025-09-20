Advertisement

متفرقات

الذكاء الاصطناعي والموت.. جدل عالمي حول "الرحيل الرقمي"

Lebanon 24
20-09-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1419482-638939954345207205.png
Doc-P-1419482-638939954345207205.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار ظهور ظاهرة "الرحيل الرقمي" جدلاً واسعاً، بعد أن بدأت شركات ناشئة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخ رقمية تحاكي أصوات وصور وتصرفات المتوفين، بهدف الحفاظ على التواصل مع أحبائهم.
Advertisement

وأوضح الدكتور محمد محسن رمضان، رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمركز العرب للأبحاث والدراسات، أن هذه الظاهرة تعكس تحولاً جوهرياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، من أداة إنتاجية إلى مجال يلامس المشاعر الإنسانية العميقة مثل الفقد والحزن.

وأشار رمضان إلى ظهور شركات عالمية مثل HereAfter AI في الولايات المتحدة، وDeepBrain AI في كوريا الجنوبية، التي تقوم بإنشاء نسخ رقمية تفاعلية للمتوفين باستخدام التزييف العميق، بالإضافة إلى تطبيقات مثل Replika AI وProject December، التي تسمح بإجراء محادثات نصية مع شخصيات افتراضية مستوحاة من المتوفى.

وأضاف رمضان أن هذه التطبيقات، رغم مزاياها في تخفيف الألم النفسي للبعض، تحمل تحديات أمنية، مثل إمكانية استغلال النسخ الرقمية للابتزاز أو الاحتيال المالي، وتحديات قانونية بسبب غياب تشريعات تحمي "الهوية الرقمية" بعد الوفاة. كما تطرح تحديات نفسية واجتماعية، إذ قد تؤدي إلى الانغماس في تواصل افتراضي يعيق التكيف مع الفقد ويخلق واقعاً زائفاً.

ومن الناحية الدينية، يرى مفتي الديار المصرية الأسبق، الدكتور نصر فريد واصل، أن هذا الاستخدام للذكاء الاصطناعي يمثل إشكالية كبيرة، مؤكداً أن الموت أمر غيبي وأن حقوق المتوفى تنقطع عند وفاته، ولا يجوز شرعاً إنشاء نسخ رقمية للمتوفى لأنها قد تؤدي لمشكلات اجتماعية وقانونية.

أما الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، فقال إن "الرحيل الرقمي" قد يثير مشاعر الحنين والشجن ويؤدي إلى انغماس مؤقت في الذكريات، لكنه قد يسبب أيضًا ألماً وغضباً، ويسهم في تهيئات ذهنية يصعب السيطرة عليها، مثل القلق والخوف على الموتى، والكوابيس، أو حتى متلازمة القلب المنكسر. وأكد أن سلبيات هذه الظاهرة تفوق إيجابياتها، خاصة عند استخدامها مع الأقارب المقربين.
 
(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
الإمارات.. ريادة عالمية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
lebanon 24
21/09/2025 00:38:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يطلق ورشة "التحوّل الرقمي" لدعم القطاع الصناعي بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
21/09/2025 00:38:02 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" عالميًا مع حجوزات ذكية
lebanon 24
21/09/2025 00:38:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة جديدة: صحف عالمية تحذف مقالات كتبها الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
21/09/2025 00:38:02 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

الولايات المتحدة

الدكتور محمد

الدينية

المصرية

الظاهر

رمضان

مصرية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2025-09-20
10:30 | 2025-09-20
08:00 | 2025-09-20
06:06 | 2025-09-20
04:00 | 2025-09-20
03:00 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24