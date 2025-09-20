Advertisement

أعلنت شركة " " عن إطلاق أداة جديدة مجانية لمستخدمي بريدها الإلكتروني "جيميل" (Gmail)، تهدف إلى مراقبة ظهور بياناتهم الشخصية ضمن ما يُعرف بـ"دارك ويب"، في خطوة استباقية لمواجهة تزايد الهجمات الإلكترونية وتسريبات البيانات.يُشار إلى أن "دارك ويب" يمثل أجزاءً من الإنترنت لا يمكن الوصول إليها عبر المتصفحات التقليدية، ويتطلب برامج متخصصة، وهو معروف بأنه سوق لأنشطة غير قانونية، بما في ذلك تجارة قواعد بيانات مسروقة تحتوي على أسماء وعناوين وأرقام بطاقات ائتمان وكلمات مرور.وبفضل الأداة الجديدة، يستطيع مستخدمو "جيميل" إنشاء ملف تعريف شخصي لمراقبة بياناتهم على الإنترنت المظلم. وتقوم "غوغل" باستخدام هذا الملف لإرسال تنبيهات فورية في حال اكتشاف أي من معلومات المستخدم ضمن قواعد بيانات أو مواقع مشبوهة، مع تقديم توصيات عملية للتعامل مع أي تسريب محتمل.وكانت هذه الخدمة متاحة سابقًا بنظام الاشتراك المدفوع، قبل أن تصبح مجانية لجميع مستخدمي "جيميل" منذ 2024. ويتضمن التقرير ملف مراقبة يضم المعلومات المخزنة في الحساب، ويمكن للمستخدم اختيار عناصر محددة أو الموافقة على تضمين جميع البيانات. ومن بين المعلومات التي تبحث عنها الأداة: الاسم، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، اسم المستخدم وكلمة المرور.لتفعيل الأداة، يجب على مستخدم "جيميل" الانتقال إلى صفحة تقرير "دارك ويب" على الحاسوب، والضغط على زر "بدء المراقبة"، ثم تحديد البيانات المراد مراقبتها وتأكيد إعداد الملف.أما بالنسبة للهواتف الذكية العاملة بأنظمة "أندرويد" أو "iOS"، فيمكن تفعيل الميزة عبر تطبيق "غوغل"، مع ضرورة أن يكون الحساب شخصيًا، حيث أن حسابات "Google Workspace" غير مؤهلة لهذه الخدمة.توفر "غوغل" مستويات حماية إضافية، إذ تُرسل رمز تحقق عند إضافة بريد إلكتروني أو رقم هاتف جديد إلى ملف المراقبة لضمان عدم التلاعب بالمعلومات من قبل الآخرين. كما يمكن للمستخدم حذف أي بيانات من الملف في أي وقت.وفي حال كشف التقرير عن أي تسريب، تزود الخدمة المستخدم بتوصيات عملية تتراوح بين تغيير كلمة المرور، وتفعيل تنبيه احتيال، أو حتى تجميد الائتمان، حسب خطورة التسريب وطبيعته.مع ذلك، تؤكد "غوغل" أن هذه الأداة لا تغني عن الإجراءات الأساسية لحماية الحساب الشخصي، مثل تفعيل التحقق بخطوتين، استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، ومراجعة الحسابات المالية بشكل .(إرم نيوز)