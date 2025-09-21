32
كويكب ضخم يمر بسلام قرب الأرض ويبدأ بالابتعاد
21-09-2025
05:00
مرّ كويكب ضخم يُعرف باسم 2025 FA22 قرب الأرض والقمر بأمان، قبل أن يبدأ بالابتعاد عن كوكبنا، وفق ما أعلن مختبر
علم الفلك
الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
ويبلغ طول الكويكب نحو 290 متراً وعرضه 130 متراً، وكان مدرجاً ضمن قائمة الأجرام السماوية الأكثر خطورة. وقد جرى اكتشافه في آذار الماضي، واحتل لفترة وجيزة المرتبة الأولى في قائمة الأجسام الفضائية المحتملة الخطورة لدى
وكالة الفضاء
الأوروبية، لكن تقديرات المخاطر انخفضت بشكل كبير قبل اقترابه من الأرض.
وأوضح رئيس المختبر،
سيرغي
بوغاتشيف، أن الكويكب بدا أكثر سطوعاً نتيجة مروره عبر مدار الأرض باتجاه الشمس، مشيراً إلى أنه سيصل إلى أعلى درجات لمعانه بين 20 و21 أيلول الجاري. غير أن رصده يتطلب تلسكوبات متقدمة بفتحات لا تقل عن 30 سم، كونه غير مرئي بالأجهزة البسيطة لهواة
الفلك
. (ارم نيوز)
