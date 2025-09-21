29
ناسا تكشف: ثلاث حلقات مائية على المريخ قد تكون صالحة للحياة
Lebanon 24
21-09-2025
|
12:33
photos
كشفت مركبة بيرسيفيرانس التابعة لوكالة
ناسا
عن أدلة علمية جديدة تشير إلى أن الكوكب الأحمر شهد ثلاث حلقات مميزة من تدفق المياه، ما خلق بيئات متنوعة ربما كانت صالحة للحياة في فوهة جيزيرو.
تمكّن العلماء من تحديد عشرين نوعًا من
المعادن
تغيّرت بفعل التفاعل مع المياه السائلة، ما يعكس تاريخًا ديناميكيًا للصخور البركانية. هذه النتائج تُظهر أن جيزيرو استضاف بيئات مختلفة على فترات زمنية متباعدة، بعضها حار وحمضي، وآخر معتدل ومحايد، وثالث قلوي منخفض الحرارة – وهو النمط الأكثر ملاءمة للحياة.
المجموعة الأولى
من المعادن (مثل الغريناليت والهيسنجريت والفيروألومينوسيلادونيت) تشكلت في بيئات حارة وحمضية، وهي أقل ملاءمة للحياة.
المجموعة الثانية
(منها المينيسوتايت والكلينوبتيلوليت) ارتبطت بمياه معتدلة أقرب للحياد، في حين تشكّلت المجموعة الثالثة (السيبيوليت) في ظروف قلوية منخفضة الحرارة وواسعة الانتشار – وهي بيئة شديدة الصلة بالأنماط المعروفة للحياة على الأرض.
اعتمد الفريق على خوارزمية MIST وأداة PIXL للكشف عن التركيب المعدني بدقة، مع نماذج إحصائية لتقليل الأخطاء وتأكيد النتائج. هذا النهج يسمح بإنشاء أرشيف معدني شامل لفوهة جيزيرو سيكون ذا قيمة هائلة في حال إعادة العينات إلى الأرض.
تشير هذه النتائج إلى أن المريخ لم يكن بيئة ثابتة، بل شهد تغيرات كيميائية ومائية متكررة قد تكون وفرت فرصًا متكررة لظهور الحياة. ومع استمرار مهمة بيرسيفيرانس في جمع وتحليل العينات، يأمل العلماء في الاقتراب أكثر من الإجابة على السؤال المحوري: هل احتضن المريخ حياة في الماضي؟
