Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ناسا تكشف: ثلاث حلقات مائية على المريخ قد تكون صالحة للحياة

Lebanon 24
21-09-2025 | 12:33
A-
A+
Doc-P-1419756-638940801059892502.png
Doc-P-1419756-638940801059892502.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مركبة بيرسيفيرانس التابعة لوكالة ناسا عن أدلة علمية جديدة تشير إلى أن الكوكب الأحمر شهد ثلاث حلقات مميزة من تدفق المياه، ما خلق بيئات متنوعة ربما كانت صالحة للحياة في فوهة جيزيرو.
Advertisement

تمكّن العلماء من تحديد عشرين نوعًا من المعادن تغيّرت بفعل التفاعل مع المياه السائلة، ما يعكس تاريخًا ديناميكيًا للصخور البركانية. هذه النتائج تُظهر أن جيزيرو استضاف بيئات مختلفة على فترات زمنية متباعدة، بعضها حار وحمضي، وآخر معتدل ومحايد، وثالث قلوي منخفض الحرارة – وهو النمط الأكثر ملاءمة للحياة.

المجموعة الأولى من المعادن (مثل الغريناليت والهيسنجريت والفيروألومينوسيلادونيت) تشكلت في بيئات حارة وحمضية، وهي أقل ملاءمة للحياة. المجموعة الثانية (منها المينيسوتايت والكلينوبتيلوليت) ارتبطت بمياه معتدلة أقرب للحياد، في حين تشكّلت المجموعة الثالثة (السيبيوليت) في ظروف قلوية منخفضة الحرارة وواسعة الانتشار – وهي بيئة شديدة الصلة بالأنماط المعروفة للحياة على الأرض.

اعتمد الفريق على خوارزمية MIST وأداة PIXL للكشف عن التركيب المعدني بدقة، مع نماذج إحصائية لتقليل الأخطاء وتأكيد النتائج. هذا النهج يسمح بإنشاء أرشيف معدني شامل لفوهة جيزيرو سيكون ذا قيمة هائلة في حال إعادة العينات إلى الأرض.

تشير هذه النتائج إلى أن المريخ لم يكن بيئة ثابتة، بل شهد تغيرات كيميائية ومائية متكررة قد تكون وفرت فرصًا متكررة لظهور الحياة. ومع استمرار مهمة بيرسيفيرانس في جمع وتحليل العينات، يأمل العلماء في الاقتراب أكثر من الإجابة على السؤال المحوري: هل احتضن المريخ حياة في الماضي؟
مواضيع ذات صلة
من جديد.. اكتشاف كوكب قد يكون صالحا للحياة!
lebanon 24
22/09/2025 01:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ناسا تُعيد ترتيب خطة نقل عينات المريخ إلى الأرض
lebanon 24
22/09/2025 01:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أدلة جديدة من ناسا... المريخ شهد فترات عدة من تدفق المياه
lebanon 24
22/09/2025 01:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان حالة طوارئ مائية فورية في هذه المنطقة
lebanon 24
22/09/2025 01:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24

المجموعة الثانية

المجموعة الأولى

المعادن

التركي

الترك

العلم

العين

غرين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:41 | 2025-09-21
09:30 | 2025-09-21
07:49 | 2025-09-21
05:00 | 2025-09-21
01:22 | 2025-09-21
23:00 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24