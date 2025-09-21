iOS 26 يغيّر تجربة شاشة القفل على iPhone

Advertisement

أصبح بإمكان المستخدمين توسيع حجم الساعة على شاشة القفل، بحيث تحتل مساحة أكبر لتسهيل قراءة الوقت. ويمكن تعديل لون الساعة ومظهرها الزجاجي أو الصلب، لكن الخطوط حاليًا محدودة.يتيح iOS 26 نقل شريط أدوات شاشة القفل إلى أسفل الشاشة فوق عناصر التحكم، ما يمنح مرونة أكبر في ترتيب الواجهة. عند توسيع الساعة، ينتقل الشريط تلقائيًا للأسفل.أضاف النظام تأثيرًا جديدًا يُسمى "المشهد المكاني" (Spatial Scene)، يمنح خلفيات شاشة القفل عمقًا وحركة عند تحريك الهاتف، ليبدو وكأن الصور تنبض بالحياة.تغييرات بسيطة لكنها لافتة؛ حيث يمكن الآن تغيير ألوان عناصر التحكم أسفل شاشة القفل أو إنشاء عناصر خاصة لإضفاء لمسة مميزة.الإعدادات > الخلفية > تخصيص > اسحب الساعة للأسفل للتوسيع.الإعدادات > الخلفية > تخصيص > اسحب الشريط للأسفل.الإعدادات > الخلفية > تخصيص > انقر على الشكل السداسي في أسفل يمين الشاشة.