تكنولوجيا وعلوم
iOS 26 يغيّر تجربة شاشة القفل على iPhone
Lebanon 24
21-09-2025
|
16:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت آبل رسميًا نظام التشغيل iOS 26 في 15 أيلول، بعد أشهر من الإعلان عنه في
مؤتمر المطورين العالمي
في حزيران، ليأتي بمجموعة ميزات جديدة تركز على تخصيص شاشة القفل في أجهزة
iphone
.
أبرز الميزات الجديدة في شاشة القفل
ساعة بحجم أكبر:
أصبح بإمكان المستخدمين توسيع حجم الساعة على شاشة القفل، بحيث تحتل مساحة أكبر لتسهيل قراءة الوقت. ويمكن تعديل لون الساعة ومظهرها الزجاجي أو الصلب، لكن الخطوط حاليًا محدودة.
نقل شريط الأدوات:
يتيح iOS 26 نقل شريط أدوات شاشة القفل إلى أسفل الشاشة فوق عناصر التحكم، ما يمنح مرونة أكبر في ترتيب الواجهة. عند توسيع الساعة، ينتقل الشريط تلقائيًا للأسفل.
تأثير ثلاثي الأبعاد على الخلفيات:
أضاف النظام تأثيرًا جديدًا يُسمى "المشهد المكاني" (Spatial Scene)، يمنح خلفيات شاشة القفل عمقًا وحركة عند تحريك الهاتف، ليبدو وكأن الصور تنبض بالحياة.
ألوان لعناصر التحكم:
تغييرات بسيطة لكنها لافتة؛ حيث يمكن الآن تغيير ألوان عناصر التحكم أسفل شاشة القفل أو إنشاء عناصر خاصة لإضفاء لمسة مميزة.
خطوات رئيسية لتفعيل الميزات
للساعة الكبيرة:
الإعدادات > الخلفية > تخصيص > اسحب الساعة للأسفل للتوسيع.
لنقل شريط الأدوات:
الإعدادات > الخلفية > تخصيص > اسحب الشريط للأسفل.
لتفعيل المشهد المكاني:
الإعدادات > الخلفية > تخصيص > انقر على الشكل السداسي في أسفل يمين الشاشة.
