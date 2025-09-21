جهاز ذكاء اصطناعي صغير الحجم من OpenAI

Advertisement

ووفقًا لصحيفة The Information، يُعد الجهاز في مرحلة النموذج الأولي ويهدف إلى تقديم تجربة تفاعلية مع نماذج اللغات الكبيرة لـ OpenAI بشكل مدمج وفعّال. ولم تُعلّق OpenAI ولا Luxshare على هذه الأنباء حتى الآن.يمثل التعاون أكبر دفعة لشركة OpenAI في سوق الأجهزة، مع احتمال تحدي موقع الهواتف الذكية كمركز الحوسبة اليومي. وتشير التقارير إلى أن Luxshare، المعروفة بتجميع أجهزة وAirPods، ستوفر الدعم التصنيعي، بينما تواصلت OpenAI مع Goertek، مورد آخر لشركة Apple، لتأمين مكونات مثل وحدات مكبرات الصوت.تسارعت طموحات OpenAI في الأجهزة بعد استحواذها في على شركة io Products، التي أسسها مصمم Apple الشهير ، في صفقة بلغت قيمتها نحو 6.5 مليار دولار. ويُشرف إيف الآن عبر استوديوه LoveFrom على تصميم الجهاز الجديد، مما يعزز توقعات بأن يحمل بصمة تصميمية ثورية.يرى محللون أن هذه الخطوة تشير إلى تطوير جهاز مدمج بالذكاء الاصطناعي من الأساس، لا يعتمد على نماذج الهواتف أو الحواسيب التقليدية. وحتى الآن، لم يُكشف عن سعر الجهاز أو موعد إطلاقه أو الأسواق المستهدفة، لكن التوقعات تشير إلى أنه قد يُعيد رسم ملامح سوق الأجهزة الاستهلاكية.