Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جهاز ذكاء اصطناعي صغير الحجم من OpenAI

Lebanon 24
21-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1419850-638940967771336312.png
Doc-P-1419850-638940967771336312.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دخلت شركة OpenAI مرحلة جديدة في طموحاتها للأجهزة الاستهلاكية بعد تقارير عن تعاونها مع Luxshare Precision، أحد أكبر مورّدي شركة Apple، لتطوير جهاز ذكاء اصطناعي صغير الحجم.

ووفقًا لصحيفة The Information، يُعد الجهاز في مرحلة النموذج الأولي ويهدف إلى تقديم تجربة تفاعلية مع نماذج اللغات الكبيرة لـ OpenAI بشكل مدمج وفعّال. ولم تُعلّق OpenAI ولا Luxshare على هذه الأنباء حتى الآن.
Advertisement

يمثل التعاون أكبر دفعة لشركة OpenAI في سوق الأجهزة، مع احتمال تحدي موقع الهواتف الذكية كمركز الحوسبة اليومي. وتشير التقارير إلى أن Luxshare، المعروفة بتجميع أجهزة iphone وAirPods، ستوفر الدعم التصنيعي، بينما تواصلت OpenAI مع Goertek، مورد آخر لشركة Apple، لتأمين مكونات مثل وحدات مكبرات الصوت.

تسارعت طموحات OpenAI في الأجهزة بعد استحواذها في مايو على شركة io Products، التي أسسها مصمم Apple الشهير جوني إيف، في صفقة بلغت قيمتها نحو 6.5 مليار دولار. ويُشرف إيف الآن عبر استوديوه LoveFrom على تصميم الجهاز الجديد، مما يعزز توقعات بأن يحمل بصمة تصميمية ثورية.

يرى محللون أن هذه الخطوة تشير إلى تطوير جهاز مدمج بالذكاء الاصطناعي من الأساس، لا يعتمد على نماذج الهواتف أو الحواسيب التقليدية. وحتى الآن، لم يُكشف عن سعر الجهاز أو موعد إطلاقه أو الأسواق المستهدفة، لكن التوقعات تشير إلى أنه قد يُعيد رسم ملامح سوق الأجهزة الاستهلاكية.
مواضيع ذات صلة
روبلوكس تطلق نظام ذكاء اصطناعي جديدا‎ لحماية الأطفال من المتحرشين
lebanon 24
22/09/2025 09:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكاء اصطناعي يفك ألغاز الحضارات القديمة: تعرفوا إلى Aeneas من غوغل
lebanon 24
22/09/2025 09:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
OpenAI تراهن على الذكاء الاصطناعي لحل أزمته في سوق العمل
lebanon 24
22/09/2025 09:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة ذكاء اصطناعي جديدة على يوتيوب تُثير الجدل بين منشئي المحتوى
lebanon 24
22/09/2025 09:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

جوني إيف

iphone

بيرة

برات

مايو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:06 | 2025-09-22
16:41 | 2025-09-21
12:33 | 2025-09-21
09:30 | 2025-09-21
07:49 | 2025-09-21
05:00 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24