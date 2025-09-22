30
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
27
o
صيدا
31
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
علماء يبتكرون مفتاحًا نانويًا ضوئيًا يمهد لأجهزة أكثر برودة وفعالية
Lebanon 24
22-09-2025
|
01:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
طور علماء من جامعة ميشيغان مفتاحًا نانويًا جديدًا يعتمد على "الإكسيتونات" – جسيمات محايدة مكونة من إلكترونات وفجوات – لنقل الإشارات داخل الأجهزة الإلكترونية دون توليد حرارة زائدة، ما قد يحدث ثورة في كفاءة الطاقة بالإلكترونيات الحديثة.
Advertisement
ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة ACS Nano، فإن الجهاز النموذجي، المسمى بالمفتاح النانوي الهندسي الضوئي (NEO)، يقلل فقدان الحرارة بنسبة تصل إلى 66% مقارنة بالمفاتيح الإلكترونية التقليدية، بفضل تجنبه للمقاومة الكهربائية الناتجة عن استخدام الإلكترونات المشحونة.
يعتمد المفتاح الجديد على طبقة أحادية من ثنائي سيلينيد التنغستن موضوعة على حافة نانوية قمعية من ثاني أكسيد السيليكون، تسمح بتفاعل فعال بين الضوء والإكسيتونات في جميع الأوقات، ما يوفر أداءً مستقرًا وعالي الكفاءة.
ويقول الباحثون إن هذا التطور قد يمهد الطريق لتصميم أجهزة إلكترونية أكثر برودة، وأكثر توفيرًا للطاقة، من الهواتف الذكية إلى مراكز البيانات، مع إمكانيات مستقبلية لتجاوز القيود التقنية في أجهزة الإكسيتون الحالية.
(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
ابتكار مركب من الجوافة قد يمهّد لعلاج سرطان الكبد
Lebanon 24
ابتكار مركب من الجوافة قد يمهّد لعلاج سرطان الكبد
22/09/2025 09:55:26
22/09/2025 09:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
متى يكون المشي أكثر فعالية لحرق الدهون؟
Lebanon 24
متى يكون المشي أكثر فعالية لحرق الدهون؟
22/09/2025 09:55:26
22/09/2025 09:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
يمكّن الروبوتات من الرؤية واللمس.. علماء يبتكرون نظام ذكاء اصطناعي جديد
Lebanon 24
يمكّن الروبوتات من الرؤية واللمس.. علماء يبتكرون نظام ذكاء اصطناعي جديد
22/09/2025 09:55:26
22/09/2025 09:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أدوات ذكاء اصطناعي تجعل دراسة الطلاب أكثر تفاعلية وفعالية… تعرّف عليها
Lebanon 24
أدوات ذكاء اصطناعي تجعل دراسة الطلاب أكثر تفاعلية وفعالية… تعرّف عليها
22/09/2025 09:55:26
22/09/2025 09:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وليد ح
الهند
السيل
سي ال
جامع
كاني
سيلي
قد يعجبك أيضاً
جهاز ذكاء اصطناعي صغير الحجم من OpenAI
Lebanon 24
جهاز ذكاء اصطناعي صغير الحجم من OpenAI
23:00 | 2025-09-21
21/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
iOS 26 يغيّر تجربة شاشة القفل على iPhone
Lebanon 24
iOS 26 يغيّر تجربة شاشة القفل على iPhone
16:41 | 2025-09-21
21/09/2025 04:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ناسا تكشف: ثلاث حلقات مائية على المريخ قد تكون صالحة للحياة
Lebanon 24
ناسا تكشف: ثلاث حلقات مائية على المريخ قد تكون صالحة للحياة
12:33 | 2025-09-21
21/09/2025 12:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز عالمي جديد.. لبناني من الجنوب يبتكر روبوت ويحصد جوائز تميز (صور)
Lebanon 24
إنجاز عالمي جديد.. لبناني من الجنوب يبتكر روبوت ويحصد جوائز تميز (صور)
09:30 | 2025-09-21
21/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أدلة جديدة من ناسا... المريخ شهد فترات عدة من تدفق المياه
Lebanon 24
أدلة جديدة من ناسا... المريخ شهد فترات عدة من تدفق المياه
07:49 | 2025-09-21
21/09/2025 07:49:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
04:30 | 2025-09-21
21/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2025-09-21
جهاز ذكاء اصطناعي صغير الحجم من OpenAI
16:41 | 2025-09-21
iOS 26 يغيّر تجربة شاشة القفل على iPhone
12:33 | 2025-09-21
ناسا تكشف: ثلاث حلقات مائية على المريخ قد تكون صالحة للحياة
09:30 | 2025-09-21
إنجاز عالمي جديد.. لبناني من الجنوب يبتكر روبوت ويحصد جوائز تميز (صور)
07:49 | 2025-09-21
أدلة جديدة من ناسا... المريخ شهد فترات عدة من تدفق المياه
05:00 | 2025-09-21
كويكب ضخم يمر بسلام قرب الأرض ويبدأ بالابتعاد
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 09:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 09:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 09:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24