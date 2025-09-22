Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

طرق بسيطة لمعرفة التطبيقات التي تستهلك بطارية أندرويد وآيفون

Lebanon 24
22-09-2025 | 04:51
Doc-P-1420022-638941388255408332.jpg
Doc-P-1420022-638941388255408332.jpg photos 0
تعاني بطاريات الهواتف الذكية أحيانًا من الاستنزاف السريع حتى مع الاستخدام العادي، وغالبًا ما يكون السبب تطبيقات تعمل في الخلفية دون أن يلاحظ المستخدم، وفيما يلى نعرض خطوات بسيطة لمعرفة التطبيقات الأكثر استهلاكًا للطاقة، وكيفية إيقافها أو تقليل تأثيرها على هواتف أندرويد وآيفون.
1. متابعة استهلاك البطارية من الإعدادات
أندرويد: من الإعدادات > البطارية > استخدام البطارية، ستظهر قائمة بالتطبيقات مرتبة حسب استهلاكها للطاقة، مع إمكانية الاطلاع على التفاصيل وتقييد النشاط.
آيفون: من الإعدادات > البطارية، يظهر رسم بياني يوضح استهلاك الطاقة بالساعة، وأسفله قائمة التطبيقات مع نسب الاستهلاك.

2. إيقاف التطبيقات في الخلفية
أندرويد: من الإعدادات > التطبيقات > اختر التطبيق > البطارية، ثم فعّل خيار تقييد الاستخدام في الخلفية.

آيفون: لا يمكن إيقاف التطبيقات يدويًا بشكل كامل، لكن يمكن تعطيل تحديث التطبيقات في الخلفية عبر: الإعدادات > عام > تحديث التطبيقات في الخلفية.

3. تفعيل وضع توفير الطاقة
في حالات الطوارئ أو انخفاض الشحن:

أندرويد: من الإعدادات > البطارية، فعّل وضع توفير الطاقة.

آيفون: من الإعدادات > البطارية، شغّل Low Power Mode.

4. استخدام أدوات مساعدة لمراقبة البطارية
أندرويد: تطبيقات مثل AccuBattery أو GSam Battery Monitor توفر إحصاءات دقيقة.

آيفون: النظام يضم أغلب المعلومات، لكن يمكن الاستعانة بتطبيقات مثل Battery Life لبيانات إضافية.

5. نصائح سريعة لإطالة عمر البطارية
تقليل سطوع الشاشة أو تفعيل الوضع الداكن.
إيقاف البلوتوث وخدمات الموقع عند عدم الحاجة.
تحديث التطبيقات بانتظام لتحسين الأداء واستهلاك الطاقة. (اليوم السابع)
استخدام البطارية

خدمات الموقع

