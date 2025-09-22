سراديب العلم.. مختبر صيني تحت الجبال لفهم أسرار الكون

Advertisement

على عمق 700 متر تحت الأرض بجنوب ، افتُتح مختبر عملاق بتكلفة 300 مليون دولار، يُعرف باسم مرصد جيانغمن للنيوترينوات، هدفه تعقّب أكثر الجسيمات مراوغة في الفيزياء: النيوترينوات.النيوترينوات، التي تُسمى "الجسيمات الشبحية"، وُلدت مع الانفجار العظيم، وتخترق أجساد البشر بملياراتها كل ثانية من دون أن نشعر بها. ورغم وفرتها، فإنها بالكاد تتفاعل مع المادة، ما يجعل رصدها تحديًا هائلًا.عبارة عن كرة ضخمة من الأكريليك مملوءة بسائل خاص، موضوع داخل خزان يحتوي على 45 ألف طن من المياه النقية. عندما تصطدم النيوترينوات بالبروتونات، تطلق ومضات ضوئية صغيرة – بمعدل يقارب 50 ومضة يوميًا – يلتقطها العلماء باستخدام أجهزة متطورة.المشروع استغرق تسع سنوات للبناء، ويُتوقع أن يستغرق جمع بيانات كافية حوالي ست سنوات أخرى. الصين ليست وحدها في هذا السباق؛ فاليابان تبني مشروع هايبر-كاميوكاندي، بينما تعمل على تجربة مماثلة تُعرف باسم النيوترينو العميقة تحت الأرض.العلماء يأملون أن تساعد هذه التجارب في كشف أسرار المادة المظلمة وكيفية تشكّل قبل مليارات السنين. ووفق البروفيسورة كيت شولبرغ من جامعة ديوك، فإن المشروع "مغامرة جريئة قد تغيّر نظرتنا للكون".