سراديب العلم.. مختبر صيني تحت الجبال لفهم أسرار الكون
Lebanon 24
22-09-2025
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
على عمق 700 متر تحت الأرض بجنوب
الصين
، افتُتح مختبر عملاق بتكلفة 300 مليون دولار، يُعرف باسم مرصد جيانغمن للنيوترينوات، هدفه تعقّب أكثر الجسيمات مراوغة في الفيزياء: النيوترينوات.
النيوترينوات، التي تُسمى "الجسيمات الشبحية"، وُلدت مع الانفجار العظيم، وتخترق أجساد البشر بملياراتها كل ثانية من دون أن نشعر بها. ورغم وفرتها، فإنها بالكاد تتفاعل مع المادة، ما يجعل رصدها تحديًا هائلًا.
كيف يعمل المرصد؟
الكاشف
الرئيسي
عبارة عن كرة ضخمة من الأكريليك مملوءة بسائل خاص، موضوع داخل خزان يحتوي على 45 ألف طن من المياه النقية. عندما تصطدم النيوترينوات بالبروتونات، تطلق ومضات ضوئية صغيرة – بمعدل يقارب 50 ومضة يوميًا – يلتقطها العلماء باستخدام أجهزة متطورة.
المشروع استغرق تسع سنوات للبناء، ويُتوقع أن يستغرق جمع بيانات كافية حوالي ست سنوات أخرى. الصين ليست وحدها في هذا السباق؛ فاليابان تبني مشروع هايبر-كاميوكاندي، بينما تعمل
الولايات المتحدة
على تجربة مماثلة تُعرف باسم النيوترينو العميقة تحت الأرض.
العلماء يأملون أن تساعد هذه التجارب في كشف أسرار المادة المظلمة وكيفية تشكّل
الكون
قبل مليارات السنين. ووفق البروفيسورة كيت شولبرغ من جامعة ديوك، فإن المشروع "مغامرة جريئة قد تغيّر نظرتنا للكون".
