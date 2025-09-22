Advertisement

متفرقات

تضيف بعدًا جديدًا للصور.. ميزة "Spatial Scenes" في iOS 26

Lebanon 24
22-09-2025 | 10:00
مع كل تحديث لنظام iOS، تثبت شركة أبل أنها لا تكتفي بالتحسينات الشكلية أو الأمنية، بل تسعى لإضافة عناصر مبتكرة تغيّر طريقة تعامل المستخدم مع جهازه. وفي التحديث الجديد iOS 26، كشفت الشركة عن ميزة فريدة تحمل اسم "Spatial Scenes"، تتيح تحويل أي صورة عادية من مكتبة الصور إلى مشهد ثلاثي الأبعاد نابض بالحياة، يتجاوب مع حركة الهاتف عند إمالته.
الميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفصل العناصر الرئيسية عن الخلفية، ثم تضيف إليها تأثير المنظور الديناميكي الذي يخلق وهم العمق والحركة. وبهذا تصبح الصور التي كانت ثابتة مجرد ذكريات، وكأنها لقطات تفاعلية تنبض بالحياة من جديد.

الأهم أن الخاصية ليست حكرًا على أحدث إصدارات آيفون، بل تعمل ابتداءً من iphone 12 بشرط تحديثه إلى نظام iOS 26.

كيفية الاستخدام

لتجربة الميزة، يكفي فتح تطبيق الصور واختيار أي لقطة، ثم الضغط على زر صغير على شكل سداسي يظهر في أعلى يمين الشاشة. فور التفعيل، تتحول الصورة مباشرة إلى مشهد ثلاثي الأبعاد يمكن التفاعل معه بمجرد إمالة الهاتف ببطء.

لكن تجدر الإشارة إلى أن النتائج تختلف بحسب نوع الصورة: فاللقطات التي تحتوي على عناصر واضحة في المقدمة – مثل أشخاص، حيوانات أليفة أو مبانٍ – تقدم تجربة أكثر إبهارًا مقارنةً بالمناظر الطبيعية الواسعة أو الصور الباهتة.

قيمة بصرية جديدة

رغم أن بعض النقاد اعتبروا الميزة مجرد "حيلة بصرية"، إلا أن التجربة أثبتت أنها أكثر من ذلك. فهي تمنح صور المستخدمين القديمة حياة إضافية وتجعل تصفح الألبومات المخزّنة تجربة مختلفة تمامًا. وإذا كنت من محبي التصوير، فقد تجد نفسك تعيد اكتشاف مكتبة صورك بالكامل بحثًا عن لقطات تصلح لأن تتحول إلى مشاهد ثلاثية الأبعاد تفاعلية.
 
(إرم نيوز)
