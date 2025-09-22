لمستقبل ألعاب أكثر ذكاءً.. مايكروسوفت تكشف عن "Gaming Copilot"

Advertisement

خطوة جديدة من نحو دمج في تجربة اللعب. فقد أعلنت الشركة رسميًا بدء طرح النسخة التجريبية من مساعد الألعاب الذكي "Gaming Copilot" على أجهزة 11، مع إتاحته لمستخدمي تطبيق Xbox Mobile على أبل وأندرويد اعتبارًا من الشهر المقبل.الميزة الجديدة ليست مجرد إضافة جانبية، بل تقدم نفسها كـ "رفيق ألعاب شخصي" يساعد اللاعبين في مختلف المراحل، بدءًا من تقديم النصائح أثناء اللعب، وصولًا إلى اقتراح ألعاب جديدة ومتابعة الإنجازات.لتجربة الميزة على الحواسيب، يحتاج اللاعبون إلى تثبيت تطبيق Xbox PC. بعدها، يمكن فتح شريط الألعاب Game Bar عبر الضغط على مفاتيح Win+G، ثم اختيار أيقونة Gaming Copilot وتسجيل الدخول باستخدام حساب Xbox.الواجهة تضم عدة وظائف، من أبرزها الوضع الصوتي Voice Mode، الذي يتيح التفاعل مع المساعد بالحديث المباشر، إلى جانب متابعة تاريخ اللعب وإدارة الإنجازات، بالإضافة إلى مقترحات مخصصة للألعاب الجديدة.بحسب الشركة، فإن Gaming Copilot ليس سوى بداية لرحلة متكاملة لتقديم تجارب ألعاب أكثر ذكاءً وتخصيصًا، مستندة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. فقد بدأت الاختبارات الأولى في الماضي تحت اسم "Copilot for Gaming" على iOS وأندرويد، قبل أن تتوسع لاحقًا إلى مشتركي Xbox Insiders على الحواسيب.الخطط تشمل أيضًا دمج Copilot في تطبيقات وخدمات أخرى مثل File Explorer وWord وExcel وPowerPoint وOutlook وOneNote، وحتى في برنامج Notepad الذي سيحصل قريبًا على قدرات كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي على أجهزة Copilot+ بنظام ويندوز 11.بهذا تواصل مايكروسوفت تعزيز استراتيجيتها الرامية إلى جعل الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياة المستخدمين اليومية، بما في ذلك عوالم الترفيه والتسلية.