Advertisement

متفرقات

لمستقبل ألعاب أكثر ذكاءً.. مايكروسوفت تكشف عن "Gaming Copilot"

Lebanon 24
22-09-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1420114-638941536483737954.png
Doc-P-1420114-638941536483737954.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خطوة جديدة من مايكروسوفت نحو دمج الذكاء الاصطناعي في تجربة اللعب. فقد أعلنت الشركة رسميًا بدء طرح النسخة التجريبية من مساعد الألعاب الذكي "Gaming Copilot" على أجهزة ويندوز 11، مع إتاحته لمستخدمي تطبيق Xbox Mobile على أبل وأندرويد اعتبارًا من الشهر المقبل.
Advertisement

الميزة الجديدة ليست مجرد إضافة جانبية، بل تقدم نفسها كـ "رفيق ألعاب شخصي" يساعد اللاعبين في مختلف المراحل، بدءًا من تقديم النصائح أثناء اللعب، وصولًا إلى اقتراح ألعاب جديدة ومتابعة الإنجازات.

طريقة الاستخدام

لتجربة الميزة على الحواسيب، يحتاج اللاعبون إلى تثبيت تطبيق Xbox PC. بعدها، يمكن فتح شريط الألعاب Game Bar عبر الضغط على مفاتيح Win+G، ثم اختيار أيقونة Gaming Copilot وتسجيل الدخول باستخدام حساب Xbox.

الواجهة تضم عدة وظائف، من أبرزها الوضع الصوتي Voice Mode، الذي يتيح التفاعل مع المساعد بالحديث المباشر، إلى جانب متابعة تاريخ اللعب وإدارة الإنجازات، بالإضافة إلى مقترحات مخصصة للألعاب الجديدة.

رؤية أوسع من مايكروسوفت

بحسب الشركة، فإن Gaming Copilot ليس سوى بداية لرحلة متكاملة لتقديم تجارب ألعاب أكثر ذكاءً وتخصيصًا، مستندة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. فقد بدأت الاختبارات الأولى في مايو الماضي تحت اسم "Copilot for Gaming" على iOS وأندرويد، قبل أن تتوسع لاحقًا إلى مشتركي Xbox Insiders على الحواسيب.

الخطط تشمل أيضًا دمج Copilot في تطبيقات وخدمات أخرى مثل File Explorer وWord وExcel وPowerPoint وOutlook وOneNote، وحتى في برنامج Notepad الذي سيحصل قريبًا على قدرات كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي على أجهزة Copilot+ بنظام ويندوز 11.

بهذا تواصل مايكروسوفت تعزيز استراتيجيتها الرامية إلى جعل الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياة المستخدمين اليومية، بما في ذلك عوالم الترفيه والتسلية.
 
 
مواضيع ذات صلة
ذكاء اصطناعي يُعيد كتابة التاريخ الروماني: "إينياس" يكشف أسرار نقوش مفقودة عمرها قرون!
lebanon 24
22/09/2025 21:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تكشف عن Genie 3: تمهيد الطريق نحو ذكاء شبيه بالبشر
lebanon 24
22/09/2025 21:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف.. هذه الوظائف الأكثر تهديداً بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
22/09/2025 21:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"مايكروسوفت" تدرس إدماج نماذج "أنثروبيك كلود" في "أوفيس 365"
lebanon 24
22/09/2025 21:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

outlook

الرامي

ويندوز

درويد

تابت

تيجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2025-09-22
13:20 | 2025-09-22
10:00 | 2025-09-22
08:30 | 2025-09-22
04:51 | 2025-09-22
01:06 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24