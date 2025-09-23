بالتعاون مع إنفيديا.. إطلاق أول معمل أبحاث للروبوتات في الشرق الأوسط

Advertisement

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي في عن تعاون استراتيجي مع شركة "إنفيديا" (Nvidia) الأميركية العملاقة لافتتاح أول معمل مخصص لأبحاث ومنصات الروبوتات من الجيل التالي في منطقة ، بحسب تقرير لوكالة .بموجب الاتفاق، يتمكّن المعهد من استخدام أنواع محددة من الشرائح المتقدمة التي تطورها "إنفيديا"، بما فيها الشريحة الجديدة المسماة "ثور" (Thor)، المصممة خصيصًا لتعزيز قدرات الروبوتات وتطوير أنظمة ذكية أكثر كفاءة.الرئيسة التنفيذية للمعهد، الدكتورة نجوى عراج، أوضحت أن فرق البحث تعمل حاليًا على مجموعة مشاريع متقدمة، تشمل الروبوتات البشرية، والروبوتات ذات الأربع أرجل، إضافة إلى الأذرع الروبوتية عالية الدقة.ويتضمن المشروع تبادلًا للموظفين بين الجانبين، إضافة إلى خلق وظائف جديدة في إطار التعاون، مما يعكس رغبة في بناء قاعدة بحثية متطورة تدعم طموحاتها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.معهد الابتكار التكنولوجي هو الذراع البحثية التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، وهو كيان حكومي يعزز مكانة الإمارات كأحد اللاعبين الأساسيين في هذا المجال.يُذكر أن حكومة أبوظبي وقعت في أيار الماضي، خلال زيارة الرئيس الأميركي ، صفقة بمليارات الدولارات لبناء واحد من أكبر مراكز البيانات في العالم باستخدام شرائح "إنفيديا".لكن المشروع واجه تحديات مرتبطة بالعلاقات الوثيقة بين الإمارات والصين، ما أثار مخاوف أميركية من احتمال وصول التكنولوجيا المتقدمة إلى ، وفق تقرير رويترز.