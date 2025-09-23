Advertisement

متفرقات

تعطل شبكة "أوبتوس".. وفاة 4 أشخاص في استراليا

Lebanon 24
23-09-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1420364-638942135228802987.png
Doc-P-1420364-638942135228802987.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة أوبتوس، ثاني أكبر مزود للاتصالات في أستراليا، عن عطل استمر 13 ساعة في شبكتها، أدى إلى شلل خدمات الطوارئ وانقطاع الاتصالات عن مئات العملاء، ما تسبب في وفاة أربعة أشخاص.
Advertisement


وقع الانقطاع يوم الخميس الماضي نتيجة خطأ أثناء تحديث جدار الحماية، بين الساعة 12:30 صباحًا و1:30 ظهرًا. الشركة قالت إن الخلل ربما أثّر على نحو 600 عميل.

ضحايا الانقطاع
- رضيع يبلغ من العمر 8 أسابيع.
- امرأة (68 عامًا).
- رجل (74 عامًا).
- رجل (49 عامًا).

هؤلاء لم يتمكنوا من الاتصال بخدمات الطوارئ في لحظة حرجة.

ردود الفعل والتحقيقات
- الحكومة الأسترالية وصفت العطل بأنه “غير مقبول”، وأعلنت فتح تحقيق رسمي.
- المدير التنفيذي للشركة، ستيفن رو، أكد أن الخطأ وقع بسبب عدم اتباع الإجراءات المتبعة، وأبدى أسفه الشديد.
- خمسة عملاء فقط تمكنوا من التواصل مع مركز الخدمة خلال الانقطاع، لكن شكاواهم لم تُعالج.
 
لكن هذا العطل ليس الأول في سجل "اوبتوس" ففي عام 2023 غُرّمت أوبتوس 12 مليون دولار أسترالي لفشلها في توفير مكالمات طوارئ لآلاف العملاء، وعام 2022 تعرضت الشركة لهجوم إلكتروني أثّر على بيانات 9.5 مليون مواطن، ووأعقب هذه الأزمات استقالة الرئيسة التنفيذية السابقة كيلي باير روزمارين، وتولى ستيفن رو منصبه في تشرين الثاني 2024.
 
 

الشركة تعهدت بالكشف عن نتائج تحقيقها قريبًا والتعاون الكامل مع السلطات لتفادي تكرار الكارثة.
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة في غزة: وفاة 4 أشخاص بالتجويع وانعدام الغذاء بينهم طفلان خلال 24 ساعة
lebanon 24
23/09/2025 17:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تعطّل إحياء "اللجنة الخماسيّة"
lebanon 24
23/09/2025 17:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تعطل "بيك اب" على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة (التحكم المروري)
lebanon 24
23/09/2025 17:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تفكيك شبكة قادرة على تعطيل الاتصالات في نيويورك قبل انعقاد الجمعية العامة (أ.ف.ب)
lebanon 24
23/09/2025 17:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

كيلي باير روزمارين

خدمات الطوارئ

دولار أسترالي

الأسترالية

الأسترالي

أستراليا

روزماري

الكار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:00 | 2025-09-23
03:30 | 2025-09-23
02:00 | 2025-09-23
00:30 | 2025-09-23
23:00 | 2025-09-22
16:00 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24