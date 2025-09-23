تعطل شبكة "أوبتوس".. وفاة 4 أشخاص في استراليا

Advertisement

- رضيع يبلغ من العمر 8 أسابيع.

- امرأة (68 عامًا).

- رجل (74 عامًا).

- رجل (49 عامًا).

- الحكومة وصفت العطل بأنه “غير مقبول”، وأعلنت فتح تحقيق رسمي.

- المدير التنفيذي للشركة، ستيفن رو، أكد أن الخطأ وقع بسبب عدم اتباع الإجراءات المتبعة، وأبدى أسفه الشديد.

- خمسة عملاء فقط تمكنوا من التواصل مع مركز الخدمة خلال الانقطاع، لكن شكاواهم لم تُعالج.

أعلنت شركة أوبتوس، ثاني أكبر مزود للاتصالات في ، عن عطل استمر 13 ساعة في شبكتها، أدى إلى شلل وانقطاع الاتصالات عن مئات العملاء، ما تسبب في وفاة أربعة أشخاص.وقع الانقطاع يوم الخميس الماضي نتيجة خطأ أثناء تحديث جدار الحماية، بين الساعة 12:30 صباحًا و1:30 ظهرًا. الشركة قالت إن الخلل ربما أثّر على نحو 600 عميل.هؤلاء لم يتمكنوا من الاتصال بخدمات الطوارئ في لحظة حرجة.