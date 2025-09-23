31
تعطل شبكة "أوبتوس".. وفاة 4 أشخاص في استراليا
Lebanon 24
23-09-2025
|
05:00
A-
A+
أعلنت شركة أوبتوس، ثاني أكبر مزود للاتصالات في
أستراليا
، عن عطل استمر 13 ساعة في شبكتها، أدى إلى شلل
خدمات الطوارئ
وانقطاع الاتصالات عن مئات العملاء، ما تسبب في وفاة أربعة أشخاص.
وقع الانقطاع يوم الخميس الماضي نتيجة خطأ أثناء تحديث جدار الحماية، بين الساعة 12:30 صباحًا و1:30 ظهرًا. الشركة قالت إن الخلل ربما أثّر على نحو 600 عميل.
ضحايا الانقطاع
- رضيع يبلغ من العمر 8 أسابيع.
- امرأة (68 عامًا).
- رجل (74 عامًا).
- رجل (49 عامًا).
هؤلاء لم يتمكنوا من الاتصال بخدمات الطوارئ في لحظة حرجة.
ردود الفعل والتحقيقات
- الحكومة
الأسترالية
وصفت العطل بأنه “غير مقبول”، وأعلنت فتح تحقيق رسمي.
- المدير التنفيذي للشركة، ستيفن رو، أكد أن الخطأ وقع بسبب عدم اتباع الإجراءات المتبعة، وأبدى أسفه الشديد.
- خمسة عملاء فقط تمكنوا من التواصل مع مركز الخدمة خلال الانقطاع، لكن شكاواهم لم تُعالج.
لكن هذا العطل ليس الأول في سجل "اوبتوس" ففي عام 2023 غُرّمت أوبتوس 12 مليون
دولار أسترالي
لفشلها في توفير مكالمات طوارئ لآلاف العملاء، وعام 2022 تعرضت الشركة لهجوم إلكتروني أثّر على بيانات 9.5 مليون مواطن، ووأعقب هذه الأزمات استقالة الرئيسة التنفيذية السابقة
كيلي باير روزمارين
، وتولى ستيفن رو منصبه في تشرين الثاني 2024.
الشركة تعهدت بالكشف عن نتائج تحقيقها قريبًا والتعاون الكامل مع السلطات لتفادي تكرار الكارثة.
