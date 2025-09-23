غوغل تُطلق الملخصات الصوتية في كروم

Advertisement

يستخدم متصفح كروم لنظام أندرويد ميزة جديدة تعتمد على لتلخيص المقالات، بدلاً من قراءة النص فقط، يقوم المتصفح بإنشاء ملف صوتي قصير يلخص النقاط الرئيسية للمقال.وفقا لما ذكره موقع phonearena، يمكنكم الآن الاستماع إلى مقالاتكم على الإنترنت، حيث تعمل على تحسين ميزة "استمع إلى هذه الصفحة" في متصفح كروم لنظام أندرويد باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.لاحظ المستخدمون ظهور ميزة "ملخص صوتي" للصفحات، وهي ليست مجرد تحويل النص إلى صوت، بل هي ملف صوتي قصير يشبه برنامج البودكاست، حيث يتحدث صوتان اصطناعيان يلخصان النقاط الرئيسية للمحتوى.تهدف هذه الميزة إلى تسهيل قراءة المقالات الطويلة وجعلها أكثر ، وتتوفر الميزة حالياً لمستخدمي الإصدار المستقر من كروم لنظام أندرويد، وقد ظهرت هذه الميزة لأول مرة في إصدار كروم التجريبي، قبل توفرها فى الإصدار .كيفية استخدام الملخصات الصوتية:- افتح مقالاً في متصفح كروم لنظام أندرويد.- اضغط على أيقونة القائمة (النقاط الثلاث) في الزاوية اليمنى .- اختر "استمع إلى هذه الصفحة"، وفي لوحة التحكم، اضغط على زر "الملخص الصوتي" لتشغيل الميزة.أهمية هذه الميزة:تسهل هذه الميزة الوصول إلى المعلومات، بدلاً من قضاء في قراءة مقال، يمكن الاستماع إلى ملخصه في دقيقتين أثناء القيام بأمور أخرى، إنها أداة جيدة للمستخدمين الذين لديهم مشاكل في الإبصار، أو لمن يفضلون الاستماع بدلاً من القراءة.ليست هذه الميزة جديدة على غوغل، لكن إضافتها إلى كروم مهمة، حيث استلهمت جوجل هذه الميزة من تطبيقات NotebookLM وGemini، كما أن توفرها في كروم، وهو أهم منتجات جوجل، يجعل هذه الميزة متاحة لعدد كبير من المستخدمين، وتحوّل أي صفحة ويب إلى ملخص صوتي موجز وسهل. (اليوم السابع)