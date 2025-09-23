Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

iPhone 17 يُحرج آبل.. مشاكل الاتصال مستمرة وانتظار لحل برمجي وشيك

Lebanon 24
23-09-2025 | 15:00
لم يمر إطلاق هاتف iphone 17 بسلاسة كما كان متوقعًا من آبل، فبعد أيام قليلة من وصول الهاتف إلى أيدي المستخدمين، بدأت تتوالى الشكاوى حول مشكلات تقنية متنوعة، بعدما أبلغ بعض المستخدمين في وقت سابق عن وجود خلل في الاتصال الخلوي، ظهرت الآن مشكلة أخرى تتعلق باتصال Wi-Fi، وهو ما أثار قلق شريحة من مستخدمى الهاتف الجديد.
بحسب تقارير المستخدمين، فإن الاتصال بشبكة Wi-Fi ينقطع بشكل متقطع على بعض طرازات iPhone 17، ليعود بعد ثوانٍ قليلة دون سبب واضح، والمثير للقلق أن المشكلة لا تقتصر على Wi-Fi فحسب، بل تمتد أحيانًا إلى البلوتوث، حيث يفقد الهاتف الاتصال بالأجهزة المرتبطة عند قفل أو فتح الشاشة.
وقد أكد بعض المستخدمين، أن هذه الانقطاعات جعلت ميزات مثل AirPlay غير قابلة للاستخدام بشكل طبيعي، بينما ذكر آخرون أن ميزة CarPlay لا تعمل بشكل صحيح، مما انعكس سلبًا على تجربة الاستخدام اليومية، خاصة لأولئك الذين يعتمدون على هذه الخدمات في العمل أو القيادة.
وقد أشارت عدداً من الشكاوى، إلى أن المشكلة قد تكون مرتبطة بساعة Apple Watch،  فقد لاحظ بعض المستخدمين أن إغلاق الساعة أو خلعها يُعيد استقرار الاتصال مؤقتًا، في حين لم تُحدد بعد نسخة معينة من الساعات مسؤولة عن الخلل، وهذا ما يزيد التساؤلات حول السبب الحقيقي للمشكلة.
ورغم أن المشكلة تبدو أكثر شيوعًا في هاتف iPhone 17 الأساسي، إلا أن تقارير أخرى أفادت بظهور نفس الخلل في iPhone 17 Air وiPhone 17 Pro Max، ما يشير إلى أن الخلل قد يكون مرتبطًا بالنظام بشكل عام، وليس بطراز محدد.
هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها iPhone 17 للانتقادات منذ إطلاقه، ففي وقت سابق، أُثيرت شكاوى حول انقطاع الاتصال الخلوي بشكل مفاجئ، إضافةً إلى خلل غريب ظهر في بعض الصور الملتقطة بالهاتف،  كل ذلك جعل من الواضح أن الإصدار الجديد ليس خاليًا من المشاكل، على الأقل في هذه المرحلة المبكرة من عمره.
حتى الآن، لم تُصدر آبل تعليقًا رسميًا يوضح سبب المشكلة أو يقدّم حلولًا عاجلة، لكن بالنظر إلى حجم الشكاوى، من المتوقع أن تعمل الشركة على معالجة الخلل في تحديث برمجي قريبًا، خاصة أن الأمر بات يهدد سمعة الهاتف الجديد الذي كان من المفترض أن يُقدّم تجربة أكثر استقرارًا وتطورًا. (اليوم السابع)
 
