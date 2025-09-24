Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله

Lebanon 24
24-09-2025 | 02:45
أعلن تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، عن إطلاق ميزة ترجمة الرسائل لمستخدمي نظامي iOS وأندرويد، مع دعم عدة لغات.
وتمكّن الميزة المستخدمين من ترجمة أي رسالة بالضغط مطولًا عليها واختيار خيار "ترجمة"، مع إمكانية تحديد اللغة وحفظ الترجمة للاستخدام المستقبلي. كما يمكن تفعيل الترجمة التلقائية في دردشات أندرويد، لتُترجم جميع الرسائل الواردة تلقائيًا.

وأكد واتساب أن الترجمة تتم مباشرة على جهاز المستخدم لضمان الخصوصية، دون اطلاع التطبيق على محتوى الرسائل. وستتوفر الميزة في البداية على ست لغات لأجهزة أندرويد، وأكثر من 19 لغة لمستخدمي آيفون، مع وعد بإضافة المزيد من اللغات تدريجيًا. (ارم نيوز)
