تكنولوجيا وعلوم
Oppo تطلق هاتفًا بمواصفات ممتازة.. هذا سعره
Lebanon 24
24-09-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة Oppo عن هاتفها الجديد A6 Pro 4G بمواصفات قوية وسعر منافس يبدأ من نحو 200
يورو
. ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69 ومضاد للصدمات وفق MIL-STD-810H، مع وزن 188 غرام وأبعاد 158.2×75×8 ملم. ومزوّد الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.57 بوصة، دقة 1080×2372 بكسل، تردد 120 هيرتز وسطوع يصل إلى 1400 شمعة/م².
ويعمل بنظام
android
15 مع واجهة ColorOS 15، ومعالج Mediatek Helio G100 ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع. وتتميز الكاميرا الخلفية بثنائية العدسة بدقة 50+2 ميغابيكسل، والأمامية 16 ميغابيكسل، مع دعم تصوير واسع واستشعار العمق.
ويضم الهاتف منفذي شريحة اتصال، USB Type-C، NFC، وماسح بصمات مدمج بالشاشة، وبطارية ضخمة بسعة 7000 ملي أمبير تدعم شحن سريع بقوة 80 واط، ما يجعله خياراً قوياً ضمن فئة الأسعار المنافسة.
