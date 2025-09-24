Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Oppo تطلق هاتفًا بمواصفات ممتازة.. هذا سعره

Lebanon 24
24-09-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1420848-638943084351443807.jpg
Doc-P-1420848-638943084351443807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة Oppo عن هاتفها الجديد A6 Pro 4G بمواصفات قوية وسعر منافس يبدأ من نحو 200 يورو. ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69 ومضاد للصدمات وفق MIL-STD-810H، مع وزن 188 غرام وأبعاد 158.2×75×8 ملم. ومزوّد الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.57 بوصة، دقة 1080×2372 بكسل، تردد 120 هيرتز وسطوع يصل إلى 1400 شمعة/م².
Advertisement

ويعمل بنظام android 15 مع واجهة ColorOS 15، ومعالج Mediatek Helio G100 ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع. وتتميز الكاميرا الخلفية بثنائية العدسة بدقة 50+2 ميغابيكسل، والأمامية 16 ميغابيكسل، مع دعم تصوير واسع واستشعار العمق.
 
 
ويضم الهاتف منفذي شريحة اتصال، USB Type-C، NFC، وماسح بصمات مدمج بالشاشة، وبطارية ضخمة بسعة 7000 ملي أمبير تدعم شحن سريع بقوة 80 واط، ما يجعله خياراً قوياً ضمن فئة الأسعار المنافسة.
مواضيع ذات صلة
قريبا.. Lava تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة
lebanon 24
24/09/2025 12:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد
lebanon 24
24/09/2025 12:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بسعر منافس ومواصفات قوية… Honor تكشف عن هاتفها الجديد X7c (فيديو)
lebanon 24
24/09/2025 12:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف مصفح مزود بأفضل المواصفات.. تعرّفوا إليه
lebanon 24
24/09/2025 12:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24

android

✨ الخلف

ابيكس

سوميا

يورو

بيكس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:50 | 2025-09-24
02:45 | 2025-09-24
23:00 | 2025-09-23
15:00 | 2025-09-23
12:43 | 2025-09-23
06:00 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24