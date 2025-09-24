Oppo تطلق هاتفًا بمواصفات ممتازة.. هذا سعره

Advertisement

أعلنت شركة Oppo عن هاتفها الجديد A6 Pro 4G بمواصفات قوية وسعر منافس يبدأ من نحو 200 . ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69 ومضاد للصدمات وفق MIL-STD-810H، مع وزن 188 غرام وأبعاد 158.2×75×8 ملم. ومزوّد الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.57 بوصة، دقة 1080×2372 بكسل، تردد 120 هيرتز وسطوع يصل إلى 1400 شمعة/م².ويعمل بنظام 15 مع واجهة ColorOS 15، ومعالج Mediatek Helio G100 ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع. وتتميز الكاميرا الخلفية بثنائية العدسة بدقة 50+2 ميغابيكسل، والأمامية 16 ميغابيكسل، مع دعم تصوير واسع واستشعار العمق.