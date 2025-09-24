Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بين القمر والمريخ.. رواد الفضاء الجدد في ناسا أمام تحديات غير مسبوقة

Lebanon 24
24-09-2025 | 06:34
أعلنت ناسا عن دفعة جديدة من المرشحين لبرنامج رواد الفضاء، ومن الممكن أن يكون بعضهم من أوائل البشر الذين يصلون إلى سطح المريخ، حيث م الإعلان عن هذه الدفعة، وهي الدفعة الرابعة والعشرون في تاريخ ناسا، والأولى منذ عام 2021، خلال حفل أقيم في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا.
وفقا لما ذكره موقع space، تم اختيار المرشحين الجدد، خمسة رجال وخمس نساء، من بين أكثر من 8000 متقدم، حيث بدأت ناسا في استقبال طلبات التقديم لمدة شهر تقريبًا في العام الماضي، بالتزامن مع تخرج الدفعة السابقة.
قال نورم نايت، مدير عمليات الطيران في ناسا، خلال الحفل: "كانت عملية الاختيار صعبة للغاية ومنافسة، ولكننا اليوم نحتفل بـ مجموعة من الأفراد ليسوا فقط متميزين، بل سيكونون مصدر إلهام للولايات المتحدة الأمريكية والكوكب بأكمله".

سيخضع المرشحون الجدد للتدريب في مركز جونسون للفضاء، حيث سيتم تدريبهم على رحلات الفضاء، والمهام خارج المركبة، والهندسة، وجميع المهارات الأخرى التي يحتاجها رائد الفضاء للبقاء في الفضاء.

سيتم تخرجهم بعد حوالي عامين، وهو نفس الوقت الذي تستهدف فيه ناسا إرسال رواد فضاء إلى القمر ضمن مهمة أرتيميس 3، ولا يتوقع أن يكون هؤلاء المرشحون الجدد مؤهلين للمشاركة في مهمة أرتيميس 3، ولكن إذا استمر برنامج أرتيميس وفقًا لتصميمه الحالي، فسيساهم في إنشاء وجود دائم على سطح القمر، كمنصة اختبار للمهمات المأهولة المستقبلية إلى المريخ.

قد يكون بعض هؤلاء المرشحين أول من يخطو على سطح المريخ، بينما قد يصبح آخرون أوائل رواد الفضاء في ناسا الذين يعيشون ويعملون على محطة فضائية تجارية في مدار أرضي منخفض.

ومن المقرر إيقاف تشغيل المحطة الفضائية الدولية في أواخر عام 2030 أو أوائل عام 2031، حيث تأمل ناسا في مواصلة عمليات البحث في المدار الأرضي المنخفض بعد إيقاف تشغيل المحطة، ولكنها تستعد للتخلص من عبء التمويل اللازم للصيانة والإدارة.

بدلاً من ذلك، تخطط ناسا للتركيز على المحطات الفضائية التجارية في المدار الأرضي المنخفض، حيث تطور العديد من الشركات محطاتها الخاصة، من بينها بلو أوريجين، وأكسيوم سبيس، وفاست سبيس. بناءً على جداول زمنية تنفيذ هذه المشاريع، من المرجح أن يكون هؤلاء المرشحون الجدد من رواد الفضاء التابعين لناسا هم أول من سيعيش في الفضاء داخل قاعدة فضائية تجارية. (اليوم السابع)
