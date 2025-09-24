Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جديد "هواوي".. إليكم سماعات "FreeClip 2" المميزة

Lebanon 24
24-09-2025 | 23:00
أعلنت شركة هواوي إطلاق سماعات FreeClip 2 ذات التصميم المفتوح، التي تأتي خلفاً لإصدار عام 2023.
وتتميز السماعات الجديدة بتصميم مفتوح لا يفرق بين الأذن اليمنى واليسرى، وتتألف من ثلاثة أجزاء لضمان الراحة، بالإضافة إلى جسم مرن مصنوع من السيليكون السائل.


وتزن كل سماعة 5.1 جرامات فقط، وقد صُممت اعتمادًا على بيانات أكثر من 10 آلاف نموذج لأشكال الأذن لتوفير ملاءمة مثالية، ويأتي صندوق الشحن بتصميم مربع مدمج أصغر بنسبة قدرها 17% وأخف وزنًا بنسبة قدرها 14% مقارنةً بالجيل السابق مع سطح محكم الملمس. وتتمتع السماعات بمعيار مقاومة الماء والغبار IP57، في حين يدعم الصندوق معيار IP54.


وتعتمد FreeClip 2 على مكبري صوت ديناميكيين قياسهما 10.8 ملم ومدعومين بشريحة الذكاء الاصطناعي من الجيل الثالث ووحدة معالجة عصبية تمنح قدرة معالجة أعلى بعشر مرات.


وتدعم السماعة مزايا الصوت الاتجاهي، والصوت المكاني، وتحسين وضوح المكالمات عبر نظام تقليل الضوضاء القائم على ثلاث ميكروفونات بتقنية DNN.


وتتصل السماعات عبر البلوتوث 6.0 مع دعم ترميزات SBC وAAC وL2HC، وتوفر البطارية زمن تشغيل يصل إلى 9 ساعات لكل شحنة، و 38 ساعة مع صندوق الشحن، في حين يمنح الشحن السريع لمدة قدرها 10 دقائق ما يصل إلى 3 ساعات من الاستماع.


وتتكامل السماعات مع نظام HarmonyOS لتقديم مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل الترجمة الفورية، والمساعد الصوتي، وتوجيهات الملاحة الصوتية، والتحكم في الأجهزة، والتنبيهات الذكية عند فقدان السماعة مع خاصية البحث القريب واكتشاف السقوط حتى مسافة 50 متراW.


وتدعم السماعات التحكم باللمس لتشغيل المقاطع وضبط الصوت والرد على المكالمات، مع إدارة الإعدادات عبر تطبيق Huawei Audio في أجهزة iOS وأندرويد.


وتطرح هواوي سماعات FreeClip 2 بسعر يعادل 180 دولاراً أميركياً، ويبدأ طرح السماعات في شهر تشرين الأول المُقبل، وتتوفر السماعات بعدة ألوان، منها الأزرق والأبيض والأسود.
