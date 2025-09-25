شركة Xiaomi تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية

كشفت Xiaomi عن جهازها اللوحي الجديد Redmi Pad 2 Pro، المصمم لمنافسة أحدث حواسب أندرويد اللوحية من حيث المواصفات والأداء.



وأتت شاشته IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (1600/2560) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها 600 شمعة/م، كثافتها 249 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنية , Dolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور، كما حصلت على ميزات تدعم القلم الذكي. وحصل الجهاز على هيكل مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك المتين والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (279.8/181.7/7.5) ملم، وزنه 610 غ.وأتت شاشته IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (1600/2560) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها 600 شمعة/م، كثافتها 249 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنية , Dolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور، كما حصلت على ميزات تدعم القلم الذكي.

ويعمل الحاسب بنظام "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

ويتميز Redmi Pad 2 Pro بكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل مزودة بعدسة للتصوير العريض، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو بدقة 1080p وبمعدل 30 .

ويضم الجهاز أربعة مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، وتقنية 5.4، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية Circle to Search المعتمدة على .

كما يحتوي على بطارية كبيرة بسعة 12,000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، والشحن العكسي للأجهزة الأخرى بقدرة 27 واط. (روسيا اليوم)