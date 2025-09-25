Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة Xiaomi تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية

Lebanon 24
25-09-2025 | 00:33
كشفت Xiaomi عن جهازها اللوحي الجديد Redmi Pad 2 Pro، المصمم لمنافسة أحدث حواسب أندرويد اللوحية من حيث المواصفات والأداء.
 
وحصل الجهاز على هيكل مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك المتين والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (279.8/181.7/7.5) ملم، وزنه 610 غ.
وأتت شاشته IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (1600/2560) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها 600 شمعة/م، كثافتها 249 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنية , Dolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور، كما حصلت على ميزات تدعم القلم الذكي.
 
ويعمل الحاسب بنظام "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
 
ويتميز Redmi Pad 2 Pro بكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل مزودة بعدسة للتصوير العريض، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو بدقة 1080p وبمعدل 30 إطارا في الثانية.
ويضم الجهاز أربعة مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، وتقنية bluetooth 5.4، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية Circle to Search المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
كما يحتوي على بطارية كبيرة بسعة 12,000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، والشحن العكسي للأجهزة الأخرى بقدرة 27 واط. (روسيا اليوم)
