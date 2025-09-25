Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مجهز بتقنيات وقدرات تصوير مميزة.. Honor تطلق هاتفها الجديد

Lebanon 24
25-09-2025 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1421275-638943911822471233.jpg
Doc-P-1421275-638943911822471233.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت Honor بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على كاميرات توفر قدرات تصوير مميزة وجهّز بأفضل التقنيات.
 
وحصل هاتف Honor X9d على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (108+5) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما زوّد بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
Advertisement

هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ويتحمل الصدمات بشكل ممتاز عند السقوط على سطح صلب من ارتفاع 2.5م، أبعاد الهيكل (161.9/76.1/7.8) ملم، وزنه 193 غ.
 
وأتت شاشة الهاتف أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها (1200/2640) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 6000 شمعة/م، كثافتها 427 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Aluminosilicate glass الشديد المتانة.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات Magic OS 9، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

دعمته Honor أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وزوّدته ببطارية بسعة 8300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
شركة Xiaomi تطلق هاتفا بقدرات تصوير مميزة
lebanon 24
25/09/2025 12:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بقدرات تصوير مميزة.. موتورولا بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
lebanon 24
25/09/2025 12:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
Infinix تطلق هاتفًا مميزًا بتقنيات مبتكرة... تعرف إليه (فيديو)
lebanon 24
25/09/2025 12:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ريم مصطفى تودّع الصيف بإطلالات مميزة قبل بدء تصوير فيلمها الجديد
lebanon 24
25/09/2025 12:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24

إطارا في الثانية

روسيا اليوم

روسيا

ابيكس

سوميا

درويد

ساسي

snap

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:55 | 2025-09-25
00:33 | 2025-09-25
23:00 | 2025-09-24
17:00 | 2025-09-24
13:11 | 2025-09-24
12:10 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24