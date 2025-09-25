28
تكنولوجيا وعلوم
مجهز بتقنيات وقدرات تصوير مميزة.. Honor تطلق هاتفها الجديد
Lebanon 24
25-09-2025
|
02:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت Honor بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على كاميرات توفر قدرات تصوير مميزة وجهّز بأفضل التقنيات.
وحصل هاتف Honor X9d على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (108+5) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30
إطارا في الثانية
، كما زوّد بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ويتحمل الصدمات بشكل ممتاز عند السقوط على سطح صلب من ارتفاع 2.5م، أبعاد الهيكل (161.9/76.1/7.8) ملم، وزنه 193 غ.
وأتت شاشة الهاتف أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها (1200/2640) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 6000 شمعة/م، كثافتها 427 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Aluminosilicate glass الشديد المتانة.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات Magic OS 9، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
دعمته Honor أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وزوّدته ببطارية بسعة 8300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط. (روسيا اليوم)
