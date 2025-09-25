مجهز بتقنيات وقدرات تصوير مميزة.. Honor تطلق هاتفها الجديد

بدأت Honor بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على كاميرات توفر قدرات تصوير مميزة وجهّز بأفضل التقنيات.



هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ويتحمل الصدمات بشكل ممتاز عند السقوط على سطح صلب من ارتفاع 2.5م، أبعاد الهيكل (161.9/76.1/7.8) ملم، وزنه 193 غ. وحصل هاتف Honor X9d على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (108+5) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 ، كما زوّد بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ويتحمل الصدمات بشكل ممتاز عند السقوط على سطح صلب من ارتفاع 2.5م، أبعاد الهيكل (161.9/76.1/7.8) ملم، وزنه 193 غ.

وأتت شاشة الهاتف أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها (1200/2640) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 6000 شمعة/م، كثافتها 427 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Aluminosilicate glass الشديد المتانة.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات Magic OS 9، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.



دعمته Honor أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وزوّدته ببطارية بسعة 8300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط. (روسيا اليوم)