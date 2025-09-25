Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تهدد بسحب منتجاتها من أوروبا

Lebanon 24
25-09-2025 | 04:55
Doc-P-1421327-638943982484044363.jpg
Doc-P-1421327-638943982484044363.jpg photos 0
طالبت "آبل" المفوضية الأوروبية بإلغاء قانون الأسواق الرقمية (DMA)، محذرة من أن الإطار التنظيمي الحالي يهدد بتقويض تجربة المستخدمين الأوروبيين ويعرض أمنهم للخطر. 
وأشارت "آبل" إلى أن عدم مراجعة قانون الأسواق الرقمية قد يدفع الشركة إلى وقف توزيع بعض منتجاتها وخدماتها داخل الدول الـ 27 للاتحاد الأوروبي.
 
 
وجاء هذا التحذير في وثيقة رسمية قدمتها الشركة الأمريكية كجزء من مشاركتها في عملية المراجعة التي تجريها المفوضية للتشريع الذي دخل حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، بهدف الحد من هيمنة الشركات التكنولوجية العملاقة التي تعمل كـ"حراس بوابة" للأسواق الرقمية.
 
وأعربت "آبل" عن قلقها العميق من أن متطلبات القانون، خاصة تلك المتعلقة بـ"التشغيل البيني" بين المنصات المختلفة (قدرة التطبيقات والأنظمة على تبادل البيانات بشكل آمن وتلقائي بغض النظر عن الحدود الجغرافية أو السياسية أو التنظيمية)، تجبر الشركة على كسر النموذج المتكامل الذي تبنيه منتجاتها، ما يؤدي إلى:

· تدهور تجربة المستخدم: خلق تجربة أقل سلاسة وأكثر تعقيدا.

· مخاطر أمنية جديدة: فتح ثغرات قد تسمح للجهات المنافسة بالوصول إلى بيانات حساسة.
 
· تأخير الابتكار: إعاقة إطلاق ميزات جديدة كان المستخدمون ينتظرونها.

وكشفت "آبل" أن القانون قد أجبرها بالفعل على تأجيل إطلاق عدة ميزات في دول الاتحاد الأوروبي، منها:

· خدمة الترجمة الفورية عبر سماعات "آيربودز".

· خاصية عرض شاشة "آي فون" على أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وحذرت الشركة من أن "قائمة الميزات المتأخرة في الاتحاد الأوروبي ستزداد طولا على الأرجح، ما يعني أن تجربة مستخدمينا في الاتحاد الأوروبي على منتجات آبل ستتخلف أكثر عن غيرهم". (روسيا اليوم) 

