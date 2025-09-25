26
بعد شكاوى المستخدمين... إنستغرام يختبر أدوات لضبط المحتوى المقترح
25-09-2025
12:19
تُعلن
شركة ميتا
عن وصول عدد مستخدمي إنستجرام النشطين شهريًا إلى 3 مليارات مستخدم، وهو إنجاز كبير للمنصة التى تخطت حاجز المليار مستخدم فى عام 2018.
قال آدم موسيرى، رئيس إنستجرام، إن هذا النمو يرجع بشكل أساسى إلى الرسائل المباشرة، ومقاطع الفيديو، والتوصيات، ولهذا ستستمر المنصة فى التركيز على هذه المنتجات خلال الشهرين المقبلين، وستعيد توجيه التطبيق نحوها.
وعلى الرغم من أن التركيز على مقاطع الفيديو القصيرة والتوصيات قد حقق نموًا كبيرًا لإنستجرام، إلا أنه أثار استياء بعض المستخدمين الذين يفضلون رؤية المحتوى من الحسابات التى يتابعونها.
ولمعالجة هذه المشكلة، أعلن موسيري أن إنستجرام سيختبر في الأشهر القليلة المقبلة طريقة تمكن المستخدمين من تعديل خوارزمية التوصيات، فبناءً على نشاطك، قد يقترح التطبيق عليك محتوى حول مواضيع معينة مثل
كرة القدم
أو التصوير، ولكن إذا مللت من هذه المواضيع، فستتمكن من إزالتها من الخوارزمية.
كما تخطط إنستجرام أيضًا لتعديل شريط التنقل السفلى فى التطبيق، ليحل زر الرسائل المباشرة محل زر تحميل المحتوى. (اليوم السابع)
