تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة في يوتيوب تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في تجربة المشاهدة

Lebanon 24
25-09-2025 | 15:00
Doc-P-1421533-638944293657195012.png
Doc-P-1421533-638944293657195012.png photos 0
أعلنت شركة يوتيوب عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إخفاء التوصيات والنوافذ المنبثقة التى تظهر في نهاية مقاطع الفيديو، والمعروفة باسم "شاشات النهاية" (end screens).
آلية عمل الميزة الجديدة
 
عندما تظهر شاشة النهاية فى أى مقطع فيديو، يمكن للمستخدم ببساطة الضغط على زر "إخفاء" الجديد الذي سيظهر فى الزاوية العلوية اليمنى من مشغل الفيديو، وستؤدي هذه الخطوة إلى إخفاء النوافذ المنبثقة من الفيديو الذى تتم مشاهدته فى تلك اللحظة فقط، ولن يؤثر ذلك على بقية المقاطع على المنصة، وإذا رغب المستخدم فى إعادة إظهار شاشة النهاية، يمكنه الضغط على زر "إظهار" الذى سيظهر فى نفس المكان.

أسباب تبني يوتيوب لهذه التغييرات
أوضحت الشركة أن هذا القرار جاء استجابةً لتعليقات المستخدمين الذين أشاروا إلى رغبتهم فى خيار لتقليل عوامل التشتيت الموجودة فى مقاطع الفيديو، ففى بعض الحالات يمكن أن تغطى شاشات النهاية جزءًا مهمًا من المحتوى فى اللحظات الأخيرة، مما يجعل من الصعب على المشاهد رؤية ما يحدث، وتهدف هذه الميزة إلى جعل التركيز على المحتوى الحالى أسهل وأكثر سلاسة.

تغييرات أخرى مصاحبة
 
1 إزالة زر الاشتراك العائم: بالإضافة إلى ذلك، ستقوم يوتيوب بإزالة زر الاشتراك الذي كان يظهر عند تمرير مؤشر الماوس فوق العلامة المائية الخاصة بالفيديو. بررت الشركة هذه الخطوة بوجود زر اشتراك دائم ومتاح أسفل مشغل الفيديو مباشرةً، مما يجعل وجود الزر العائم غير ضرورى.

2 تأثير ضئيل على منشئي المحتوى: أشارت يوتيوب إلى أن هذه التغييرات لن تؤثر بشكل كبير على أداء القنوات أو عدد المشاهدات، في إحدى التجارب التي أجرتها الشركة، وجدوا أن السماح للمستخدمين بخيار إخفاء شاشات النهاية أدى إلى انخفاض في المشاهدات القادمة منها بنسبة أقل من 1.5% فقط.

كما أن نسبة الاشتراكات التي تأتي من خاصية الاشتراك عبر العلامة المائية كانت أقل من 0.05% من إجمالي الاشتراكات، وتُظهر هذه الإضافات حرص يوتيوب على تحسين تجربة المشاهدة وتقديم المزيد من التحكم للمستخدمين. (اليوم السابع)
