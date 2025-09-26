واحد من أفضل الهواتف الذكية.. إليكم جديد Xiaomi

Advertisement

أعلنت Xiaomi عن هاتفها الجديد الذي جهّز بمواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل الهواتف الذكية حاليا.حصل Xiaomi 17 Pro Max على هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.9/77.6/8) ملم، وزنه 219 غ، وجهّز بتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.شاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1200/2608) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 3500 شمعة/م، كثافتها 416 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنيات Dolby Vision و HDR Vivid لتوفير عرض مميز للفيديوهات، كما حميت بزجاج Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 الشديد المتانة.يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات HyperOS 3، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 ، ومعالج رسوميات من نوع Adreno، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغبايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 512 غيغابايت و1 تيرابايت.كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 .زود الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.، ومكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وزوّد ببطارية بسعة 7500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرع باستطاعة 100 واط.