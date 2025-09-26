28
تكنولوجيا وعلوم
أندرويد يقدّم طرقا ذكية لتجربة التطبيقات بأمان
Lebanon 24
26-09-2025
|
09:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
في أحدث إصدارات أندرويد، أُضيفت ميزات تتيح للمستخدمين تجربة التطبيقات بطريقة أكثر أمانًا وكفاءة، دون المساس ببياناتهم أو خصوصيتهم، وذلك من خلال ميزة Private Space التي تتيح تثبيت التطبيقات في بيئة معزولة عن النظام الأساسي.
وهذه التطبيقات لا تعمل في الخلفية ولا تصل إلى بيانات الهاتف الأخرى؛ ما يمنح المستخدم حرية تجربة أي تطبيق جديد دون القلق من التتبع أو الإعلانات المزعجة أو الأذونات الزائدة.
وتعتبر هذه المساحة بمثابة المكان الذي تمر به التطبيقات قبل تثبيتها بشكل دائم على الهاتف.
والتطبيقات التي تُظهر سلوكًا مشبوهًا، أو تتطلب اشتراكات غير مبررة، أو تحتوي على أعطال، يتم حذفها فورًا.
أما التطبيقات المفيدة، فتنقل إلى النظام الأساسي بعد إعادة التثبيت. يذكر أنه، وفي حال عدم توفر هذه الميزة، يمكن استخدام نظام المستخدمين المتعددين
في أندرويد
، وإنشاء ملف مستخدم ثانٍ مخصص لتجربة التطبيقات قبل تثبيتها على الحساب
الرئيسي
.
وبدلاً من حذف التطبيقات التي لا تُستخدم كثيرًا، يمكن للمستخدمين الآن أرشفتها عبر ميزة جديدة في أندرويد 15 والإصدارات الأعلى. وتتيح هذه الميزة إزالة ملفات التثبيت لتوفير المساحة، دون فقدان البيانات أو الإعدادات.
وعند استعادة التطبيق المؤرشف، يعود بكامل إعداداته، بما في ذلك الحسابات، والأذونات، وقنوات الإشعارات. (ارم نيوز)
