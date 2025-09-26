عائدات أقل وأرباح أكثر.. من يربح في معادلة سبوتيفاي؟

Advertisement

واجهت منصة سبوتيفاى فى الاسبوع الاخير اتهامات واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، تحديدًا بعد انتشار مقاطع فيديو من مبدعين زعموا بأن الشركة قد عدلت شروطها وأحكامها للسماح بنقل حقوق موسيقى الفنانين إلى أطراف ثالثة، وسرعان ما أصدرت سبوتيفاي بيانًا عامًا نفت فيه هذه الادعاءات، مؤكدة أنها "معلومات مضللة".وأوضحت الشركة، أن التحديثات الأخيرة في الشروط لا علاقة لها بحقوق الفنانين أو المؤلفين أو منتجي البودكاست، بل هي موجهة إلى المستمعين، وتهدف هذه الشروط الجديدة إلى منح سبوتيفاي الحق في استخدام المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، مثل أغلفة قوائم التشغيل المخصصة، وتعليقات البودكاست، وعناوين قوائم التشغيل.وتؤكد الشركة أن هذا الإجراء شائع جدًا في منصات البث لتقديم تجربة أفضل للمستخدمين.وعلى الرغم من توضيح سبوتيفاي، يظل الجدل حول معاملتها للفنانين قائمًا ، ويشتكي الكثير من الفنانين من أنهم لا يحصلون على تعويضات كافية مقابل عملهم على المنصة ، وفي محاولة لمعالجة هذه القضية، اقترح عضوا الكونجرس وجمال بومان مشروع قانون "الأجر المعيشي للموسيقيين"، الذي يطالب بزيادة عائدات البث إلى سنت واحد لكل استماع.من جانبها، تصر سبوتيفاي على أن نظام دفعاتها في تحسن مستمر ، وتشير الشركة إلى أنها دفعت مبلغًا ضخمًا قدره 10 مليارات دولار لصناعة الموسيقى في عام 2024، في محاولة لإظهار التزامها بدعم الفنانين والمبدعين. (اليوم السابع)