تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي يحدد أعمار مستخدمي يوتيوب.. وغوغل توسع التجربة

Lebanon 24
26-09-2025 | 23:00
Doc-P-1421931-638945124891268687.jpg
Doc-P-1421931-638945124891268687.jpg photos 0
وسعت غوغل نطاق أداة التحقق بالذكاء الاصطناعي لمستخدمي يوتيوب في أب، مستخدمةً إياها ضمن عدد محدود من الحسابات، لكن الآن تعمل الشركة على توسيع نطاق التحقق من العمر بالذكاء الاصطناعي ليشمل المزيد من الحسابات.
ووفقا لما ذكره موقع "Phonearena"، بدأت جوجل بإلزام المزيد من مستخدمي يوتيوب بالتحقق من العمر، حيث أعلنت جوجل أنها ستبدأ باختبار أداة ذكاء اصطناعي لتحديد ما إذا كان مستخدمو يوتيوب دون سن 18 عامًا، وذلك في فبراير الماضى، حيث كانت هذه الأداة مُصممة في البداية لفئة محدودة من المستخدمين، لكن الشركة أعلنت لاحقًا أنها ستبدأ بتطبيقها على نطاق أوسع.

تقول غوغل، إن المستخدمين لديهم خيار التحقق من أعمارهم إذا كان تقدير العمر غير صحيح، ويمكن القيام بذلك من خلال بطاقة هوية حكومية، أو صورة شخصية، أو بطاقة ائتمان، حيث يبدو أن المستخدمين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا متأثرون الآن، ولكن من المرجح أن توسع جوجل نطاق النظام ليشمل دولًا أخرى.

شارك مستخدمو ريديت لقطات شاشة لنافذة منبثقة تظهر فوق مقاطع الفيديو على تطبيقات الهواتف والأجهزة اللوحية ونسخة الويب من يوتيوب، حيث تُحذر هذه النافذة المنبثقة من تغيير بعض إعدادات الحساب، وتوفر خيارًا للتحقق من العمر.

وتستخدم غوغل الذكاء الاصطناعي لتخمين ما إذا كان المستخدم بالغًا أم لا، وفي مقال دعم، أوضحت جوجل أن النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي يستخدم إشارات مختلفة لتحديد ما إذا كان المستخدم دون سن 18 عامًا أم لا.

ولعل من بين المؤشرات التي يأخذها النظام في الاعتبار نشاط يوتيوب ومدة صلاحية الحساب، وإذا حدد الذكاء الاصطناعي حسابًا على أنه مستخدم من قبل شخص دون سن 18 عامًا، يفرض يوتيوب قيودًا مختلفة، من بينها حظر مقاطع الفيديو المقيدة بالعمر، وتعديل توصيات الفيديو، وعرض الإعلانات غير المخصصة فقط. (اليوم السابع)
