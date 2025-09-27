بعد اكتشاف ثغرات أمنية "خطيرة" في متصفح كروم.. غوغل تصدر تحديثا عاجلا

Advertisement

قامت شركة " " بإصدار تحديث أمني عاجل لمتصفحها الشهير "كروم" وذلك بعد اكتشاف 3 ثغرات أمنية من نوع "عالية الخطورة"، قد تسمح للقراصنة بالوصول إلى بيانات حساسة أو التسبب في تعطل النظام بالكامل.ونصحت الشركة جميع المستخدمين بتحديث متصفحاتهم فورًا لتجنب المخاطر المحتملة، حيث تم طرح الإصدار الجديد المستقر من "كروم" لأنظمة " وماك ولينكس".ورغم أن التحديث سيصل تلقائيًا خلال الأيام المقبلة، إلا أن "غوغل" توصي بالتحقق يدويًا من توفر التحديث لضمان الحماية الفورية، حيثُ يمكن الدخول إلى قائمة "كروم" ومن ثم النقر على "مساعدة"، واختيار "About" غوغل كروم، حيث سيتحقق المتصفح تلقائيًا من وجود التحديث ويطلب إعادة التشغيل لإتمام التثبيت.وبيّنت "غوغل" أن جميع الثغرات تقع ضمن محرك "JavaScript" و"WebAssembly"، وهو مكون أساسي في "كروم" ومسؤول عن تنفيذ التعليمات البرمجية داخل المتصفح.وأوضحت أن الثغرة الأولى تسمح للمهاجمين في جذب الضحية إلى موقع خبيث، واستخلاص بيانات حساسة من ذاكرة المتصفح، أما الثغرتان الثانية والثالثة فهما عبارة عن أخطاء برمجية قد تؤدي إلى سلوك غير متوقع مثل تعطل المتصفح أو حتى تنفيذ تعليمات برمجية ضارة.ورغم عدم تأكيد "غوغل" لإمكانية استغلال هذه الثغرات لتنفيذ تعليمات عن بُعد، إلا أن هذا النوع من الثغرات يمكن غالبًا دمجه مع ثغرات أخرى للحصول على سيطرة كاملة على النظام.(إرم نيوز)