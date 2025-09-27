Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

للتصدي للمكالمات المزعجة من أرقام غير معروفة.. ميزة طال انتظارها من آبل

Lebanon 24
27-09-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1422025-638945427666360364.webp
Doc-P-1422025-638945427666360364.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت شركة أبل ميزة جديدة تهدف إلى التصدي للمكالمات المزعجة والمتكررة من أرقام غير معروفة.
Advertisement

وأضافت شركة أبل في تحديث "iOS 26" ميزة جديدة طال انتظارها تُعرف باسم فحص المكالمات "Call Screening"، والتي تهدف إلى الحد من المكالمات المزعجة من المسوقين الآليين والمتصلين غير المرغوب فيهم.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين تصفية المكالمات القادمة من أرقام غير معروفة من خلال مساعد رقمي يقوم بالتحدث إلى المتصل أولًا، ومن ثم عرض ملخص مكتوب لما قاله المتصل ليقرر المستخدم ما إذا كان يرغب في الرد على المكالمة أم لا.

كيف تعمل؟
عند تفعيل الميزة، يتم تشغيل رد آلي عند تلقي مكالمة من رقم غير محفوظ، حيث يُطلب من المتصل ذكر اسمه وسبب الاتصال.

وبعد ذلك، تعرض هذه الرسالة كنص على شاشة الهاتف، ويمكن للمستخدم قبول المكالمة أو رفضها استنادًا إلى ما ورد في النص.

وما يميز هذه الإضافة، هو أنها لا تعمل مع الأرقام المعروفة أو المحفوظة في جهات الاتصال، ويمكن تشغيلها أو إيقافها في أي وقت من خلال الإعدادات.

سهولة التفعيل 

وتتوافر الميزة على جميع الهواتف التي تدعم نظام "iOS 26"، بدءًا من أجهزة "iphone 11" التي تم إطلاقها في أيلول 2019 وما بعدها، دون الحاجة إلى أي تقنيات إضافية.

ولتفعيل الميزة يدويًا، يمكن للمستخدمين الذهاب إلى "الإعدادات" ومن ثم النقر على "التطبيقات" واختيار "الهاتف"، ثم تحديد "فحص المتصلين غير المعروفين".

والآن سيكون هناك 3 خيارات متاحة، هي: عدم التفعيل وطلب سبب الاتصال، وكتم الصوت، وتحويل المكالمة إلى البريد الصوتي مباشرة.

وبالطبع اختيار "طلب سبب الاتصال" هو ما يفعّل ميزة فحص المكالمات. وهذه الميزة تُشبه البريد الصوتي التقليدي، لكنها أكثر تفاعلية وسرعة. فعند ورود مكالمة غير معروفة، يظهر إشعار صامت يُظهر نص الرسالة، ويُمنح المستخدم بضع ثوانٍ لاتخاذ القرار. وإذا لم يتم الرد، يُتاح للمتصل ترك رسالة إضافية.(إرم نيوز)


مواضيع ذات صلة
مخزومي: خطوة إصلاحية طال انتظارها
lebanon 24
27/09/2025 13:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديث جديد لإنستغرام يحمي المراهقين من الرسائل المزعجة
lebanon 24
27/09/2025 13:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة في ساعات "آبل"
lebanon 24
27/09/2025 13:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم للحكومة: من طلب منكم التصدي وأنتم لستم أهلا للتصدي
lebanon 24
27/09/2025 13:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24

غير معروف

شركة أبل

القادمة

iphone

دمين

تيار

صفية

ثوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:24 | 2025-09-27
03:00 | 2025-09-27
02:39 | 2025-09-27
01:00 | 2025-09-27
23:00 | 2025-09-26
15:00 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24