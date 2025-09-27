للتصدي للمكالمات المزعجة من أرقام غير معروفة.. ميزة طال انتظارها من آبل

Advertisement

أطلقت ميزة جديدة تهدف إلى التصدي للمكالمات المزعجة والمتكررة من أرقام غير معروفة.وأضافت شركة أبل في تحديث "iOS 26" ميزة جديدة طال انتظارها تُعرف باسم فحص المكالمات "Call Screening"، والتي تهدف إلى الحد من المكالمات المزعجة من المسوقين الآليين والمتصلين غير المرغوب فيهم.وتتيح هذه الميزة للمستخدمين تصفية المكالمات من أرقام غير معروفة من خلال مساعد رقمي يقوم بالتحدث إلى المتصل أولًا، ومن ثم عرض ملخص مكتوب لما قاله المتصل ليقرر المستخدم ما إذا كان يرغب في الرد على المكالمة أم لا.كيف تعمل؟عند تفعيل الميزة، يتم تشغيل رد آلي عند تلقي مكالمة من رقم غير محفوظ، حيث يُطلب من المتصل ذكر اسمه وسبب الاتصال.وبعد ذلك، تعرض هذه الرسالة كنص على شاشة الهاتف، ويمكن للمستخدم قبول المكالمة أو رفضها استنادًا إلى ما ورد في النص.وما يميز هذه الإضافة، هو أنها لا تعمل مع الأرقام المعروفة أو المحفوظة في جهات الاتصال، ويمكن تشغيلها أو إيقافها في أي وقت من خلال الإعدادات.سهولة التفعيلوتتوافر الميزة على جميع الهواتف التي تدعم نظام "iOS 26"، بدءًا من أجهزة " 11" التي تم إطلاقها في أيلول 2019 وما بعدها، دون الحاجة إلى أي تقنيات إضافية.ولتفعيل الميزة يدويًا، يمكن للمستخدمين الذهاب إلى "الإعدادات" ومن ثم النقر على "التطبيقات" واختيار "الهاتف"، ثم تحديد "فحص المتصلين غير المعروفين".والآن سيكون هناك 3 خيارات متاحة، هي: عدم التفعيل وطلب سبب الاتصال، وكتم الصوت، وتحويل المكالمة إلى البريد الصوتي مباشرة.وبالطبع اختيار "طلب سبب الاتصال" هو ما يفعّل ميزة فحص المكالمات. وهذه الميزة تُشبه البريد الصوتي التقليدي، لكنها أكثر تفاعلية وسرعة. فعند ورود مكالمة غير معروفة، يظهر إشعار صامت يُظهر نص الرسالة، ويُمنح المستخدم بضع ثوانٍ لاتخاذ القرار. وإذا لم يتم الرد، يُتاح للمتصل ترك رسالة إضافية.(إرم نيوز)