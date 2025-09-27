28
تكنولوجيا وعلوم
مقابل "رسوم شهرية".. خدمة جديدة من "ميتا"
Lebanon 24
27-09-2025
|
23:00
أطلقت شركة "ميتا" خدمة اشتراك جديدة لمستخدمي "فيس بوك" و"إنستغرام" في
المملكة
المتحدة، تتيح لهم تصفح الشبكات الاجتماعية دون ظهور أي إعلانات مقابل رسوم شهرية.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، سيتمكن المستخدمون من دفع 2.99 جنيه إسترليني شهرياً عبر الويب أو 3.99 جنيه إسترليني عبر نظامي iOS وAndroid للاستفادة من هذه الخدمة.
ومن المقرر أن يُطرح الاشتراك في الأسابيع المقبلة، حيث ستتلقى حسابات المستخدمين إشعارات تُعلمهم بالخيارات المتاحة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحذيرات التنظيمية من هيئة المعلومات
البريطانية
(ICO) بشأن استخدام البيانات الشخصية في الإعلانات المستهدفة.
وأوضحت ميتا أن الاشتراك سيمكن المستخدمين من اختيار استخدام الشبكات مجاناً مع الإعلانات الشخصية أو الاشتراك لإيقاف ظهورها، كما أكدت الشركة أن الاشتراك سيتيح للمستخدمين مراجعة بياناتهم واختيار مستوى الخصوصية الذي يناسبهم.
من ناحية أخرى، تُظهر هذه الخطوة تبايناً واضحاً بين سياسات
الاتحاد الأوروبي
والمملكة المتحدة تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث اعتبرت
المفوضية الأوروبية
أن خدمة الاشتراك في الاتحاد
الأوروبي
لم تلتزم بقانون الأسواق الرقمية، ما أدى إلى فرض غرامة قدرها 200 مليون
يورو
على شركة ميتا، أي ما يعادل نحو 218 مليون دولار
أمريكي
أو 173 مليون جنيه إسترليني، بهدف ضبط استخدام البيانات الشخصية في الخدمات الرقمية. (
24)
