مقابل "رسوم شهرية".. خدمة جديدة من "ميتا"

أطلقت شركة "ميتا" خدمة اشتراك جديدة لمستخدمي "فيس بوك" و"إنستغرام" في المتحدة، تتيح لهم تصفح الشبكات الاجتماعية دون ظهور أي إعلانات مقابل رسوم شهرية.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، سيتمكن المستخدمون من دفع 2.99 جنيه إسترليني شهرياً عبر الويب أو 3.99 جنيه إسترليني عبر نظامي iOS وAndroid للاستفادة من هذه الخدمة.





ومن المقرر أن يُطرح الاشتراك في الأسابيع المقبلة، حيث ستتلقى حسابات المستخدمين إشعارات تُعلمهم بالخيارات المتاحة.





وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحذيرات التنظيمية من هيئة المعلومات (ICO) بشأن استخدام البيانات الشخصية في الإعلانات المستهدفة.





وأوضحت ميتا أن الاشتراك سيمكن المستخدمين من اختيار استخدام الشبكات مجاناً مع الإعلانات الشخصية أو الاشتراك لإيقاف ظهورها، كما أكدت الشركة أن الاشتراك سيتيح للمستخدمين مراجعة بياناتهم واختيار مستوى الخصوصية الذي يناسبهم.