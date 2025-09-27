Advertisement

لمُستخدمي "ويندوز 11".. تحديث جديد من "مايكروسوفت"

27-09-2025 | 16:40
كشفت مايكروسوفت عن تحديث جديد لتطبيق الصور في نظام ويندوز 11 موجَّه لمشتركي برنامج Insiders التجريبي.
ويهدف التحديث إلى تسهيل إدارة المكتبات الكبيرة من الصور عبر الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
 
 
ويأتي التحديث برقم الإصدار 2025.11090.25001.0، إذ أصبح التطبيق قادرًا على تحليل الصور المخزنة في الجهاز، وإنشاء تصنيفات تلقائية تشمل لقطات الشاشة، والإيصالات، والمستندات التعريفية، والملاحظات، مما يوفر طريقة أسرع للتنقل داخل مكتبة الصور.
 

وتظهر هذه الفئات الجديدة في قائمة فرعية ضمن الشريط الجانبي، كما يمكن الوصول إليها من خلال شريط البحث، حتى وإن كانت الصور مكتوبة بلغات مختلفة.


وأوضحت الشركة أن التصنيف الآلي قد يخطئ أحيانًا، لذا أتاحت للمستخدمين إمكانية تعديل الفئات يدويًا وتقديم ملاحظاتهم. ومع ذلك، يدعم التطبيق حاليًا أربع فئات فقط، وتقتصر الميزة على أجهزة +Copilot المزودة بمعالجات ذكاء اصطناعي متقدمة.


وبالإضافة إلى ميزة التصنيف الذكي، يجلب التحديث خاصية Super Resolution التي تعمل على تحسين دقة الصور في أجهزة +Copilot المزوّدة بمعالجات Snapdragon X من كوالكوم، و Ryzen AI من AMD، ومعالجات Intel Core Ultra 200 Series.


وتفيد تقارير بأن إنتل قد تطرح قدرات +Copilot للحواسيب المكتبية مستقبلًا، لكن المزايا الحالية تظل حصرية للحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية وبعض الحواسيب الصغيرة.


يُذكر أن تحديث تطبيق الصور يُطرح تدريجيًا عبر متجر مايكروسوفت، إذ لا يمكن للمستخدمين تعطيل التحديثات بعد الآن، مما يعني وصول النسخة الجديدة عاجلًا أم آجلًا إلى كافة الأجهزة المتوافقة. (aitnews)
