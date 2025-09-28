مجاناً.. هذا ما قدّمته "مايكروسوفت" في أوروبا!

أعلنت شركة أنها ستتيح لمستخدمي نظام 10 في الحصول على التحديثات الأمنية الممتدة (ESU) مجانًا، ودون أي شروط إضافية، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء الدعم الرسمي للنظام في 14 من تشرين الأول المقبل.

وكانت الشركة قد اشترطت في البداية تفعيل خدمة Backup للاشتراك في التحديثات الأمنية لعام إضافي، وهو ما عدته مجموعة المستهلكين الأوروبية Euroconsumers خطوة غير منصفة، خاصةً وأن خدمة النسخ الاحتياطي تعتمد على OneDrive الذي يمنح المستخدمين سعة مجانية قدرها 5 جيجابايت فقط، قبل أن يضطروا إلى شراء مساحة إضافية.





وأشارت مجموعة Euroconsumers في بيانٍ رسمي إلى أنها "سعيدة بقرار مايكروسوفت توفير التحديثات الأمنية الممتدة لعملاء ويندوز 10 في مجانًا ودون الحاجة إلى استخدام خدمات النسخ الاحتياطي أو تسجيل الدخول في خدمة Rewards".





وأكد متحدث باسم مايكروسوفت لموقع "ويندوز سنترال" أن الشركة "تعمل على تعديل عملية التسجيل في البرنامج بما يتماشى مع توقعات السوق الأوروبية، مع ضمان تجربة آمنة وسلسة".





وأوضح المتحدث أن هذا التغيير سوف يقتصر على دول فقط، في حين سيظل المستخدمون في باقي المناطق مضطرين إلى تفعيل خدمة النسخ الاحتياطي أو دفع 30 دولارًا سنويًا أو استبدال 1000 نقطة من برنامج مكافآت مايكروسوفت.





يُذكر أن التحديثات الأمنية الممتدة لمستخدمي ويندوز 10 ستستمر حتى 13 من أكتوبر 2026، في حين تستطيع الشركات شراء ما يصل إلى ثلاث سنوات إضافية من تحديثات الأمان المهمة.