28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
مجاناً.. هذا ما قدّمته "مايكروسوفت" في أوروبا!
Lebanon 24
28-09-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة
مايكروسوفت
أنها ستتيح لمستخدمي نظام
ويندوز
10 في
دول الاتحاد الأوروبي
الحصول على التحديثات الأمنية الممتدة (ESU) مجانًا، ودون أي شروط إضافية، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء الدعم الرسمي للنظام في 14 من تشرين الأول المقبل.
Advertisement
وكانت الشركة قد اشترطت في البداية تفعيل خدمة
windows
Backup للاشتراك في التحديثات الأمنية لعام إضافي، وهو ما عدته مجموعة المستهلكين الأوروبية Euroconsumers خطوة غير منصفة، خاصةً وأن خدمة النسخ الاحتياطي تعتمد على OneDrive الذي يمنح المستخدمين سعة مجانية قدرها 5 جيجابايت فقط، قبل أن يضطروا إلى شراء مساحة إضافية.
وأشارت مجموعة Euroconsumers في بيانٍ رسمي إلى أنها "سعيدة بقرار مايكروسوفت توفير التحديثات الأمنية الممتدة لعملاء ويندوز 10 في
أوروبا
مجانًا ودون الحاجة إلى استخدام خدمات النسخ الاحتياطي أو تسجيل الدخول في خدمة
microsoft
Rewards".
وأكد متحدث باسم مايكروسوفت لموقع "ويندوز سنترال" أن الشركة "تعمل على تعديل عملية التسجيل في البرنامج بما يتماشى مع توقعات السوق الأوروبية، مع ضمان تجربة آمنة وسلسة".
وأوضح المتحدث أن هذا التغيير سوف يقتصر على دول
الاتحاد الأوروبي
فقط، في حين سيظل المستخدمون في باقي المناطق مضطرين إلى تفعيل خدمة النسخ الاحتياطي أو دفع 30 دولارًا سنويًا أو استبدال 1000 نقطة من برنامج مكافآت مايكروسوفت.
يُذكر أن التحديثات الأمنية الممتدة لمستخدمي ويندوز 10 ستستمر حتى 13 من أكتوبر 2026، في حين تستطيع الشركات شراء ما يصل إلى ثلاث سنوات إضافية من تحديثات الأمان المهمة.
وتسعى Euroconsumers إلى إقناع مايكروسوفت بتمديد مدة الدعم للمستهلكين الأفراد إلى ما بعد العام المقبل، لتفادي تعريض أجهزتهم لأخطار أمنية محتملة.
(aitnews)
مواضيع ذات صلة
روبيو: لم نعد نمنح أوكرانيا أسلحة مجاناً بل نبيعها والدفع عبر أوروبا
Lebanon 24
روبيو: لم نعد نمنح أوكرانيا أسلحة مجاناً بل نبيعها والدفع عبر أوروبا
28/09/2025 14:27:07
28/09/2025 14:27:07
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم صحي مجاني مخصص لأهالي جزين في هذا التاريخ
Lebanon 24
يوم صحي مجاني مخصص لأهالي جزين في هذا التاريخ
28/09/2025 14:27:07
28/09/2025 14:27:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الجديد بين "مايكروسوفت" و "Open AI"؟
Lebanon 24
ما الجديد بين "مايكروسوفت" و "Open AI"؟
28/09/2025 14:27:07
28/09/2025 14:27:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: أوروبا وأوكرانيا قدمتا مقترحا مضادا لخطة بوتين لوقف النار
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: أوروبا وأوكرانيا قدمتا مقترحا مضادا لخطة بوتين لوقف النار
28/09/2025 14:27:07
28/09/2025 14:27:07
Lebanon 24
Lebanon 24
دول الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
microsoft
الأوروبي
windows
أوروبا
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
علماء يكشفون.. لهذا السبب يتأكسد القمر
Lebanon 24
علماء يكشفون.. لهذا السبب يتأكسد القمر
07:19 | 2025-09-28
28/09/2025 07:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"Vibes".. ميزة رائعة جداً من "ميتا"!
Lebanon 24
"Vibes".. ميزة رائعة جداً من "ميتا"!
05:00 | 2025-09-28
28/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأطفال والهاتف.. حاجة أم إدمان!
Lebanon 24
الأطفال والهاتف.. حاجة أم إدمان!
03:30 | 2025-09-28
28/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في جامعة فينيسيا.. برنامجٌ تدريبي حول الذكاء الاصطناعي لمعلمي المدارس الثانوية
Lebanon 24
في جامعة فينيسيا.. برنامجٌ تدريبي حول الذكاء الاصطناعي لمعلمي المدارس الثانوية
23:55 | 2025-09-27
27/09/2025 11:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل "رسوم شهرية".. خدمة جديدة من "ميتا"
Lebanon 24
مقابل "رسوم شهرية".. خدمة جديدة من "ميتا"
23:00 | 2025-09-27
27/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
16:34 | 2025-09-27
27/09/2025 04:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
16:30 | 2025-09-27
27/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
15:25 | 2025-09-27
27/09/2025 03:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:22 | 2025-09-27
27/09/2025 02:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
07:19 | 2025-09-28
علماء يكشفون.. لهذا السبب يتأكسد القمر
05:00 | 2025-09-28
"Vibes".. ميزة رائعة جداً من "ميتا"!
03:30 | 2025-09-28
الأطفال والهاتف.. حاجة أم إدمان!
23:55 | 2025-09-27
في جامعة فينيسيا.. برنامجٌ تدريبي حول الذكاء الاصطناعي لمعلمي المدارس الثانوية
23:00 | 2025-09-27
مقابل "رسوم شهرية".. خدمة جديدة من "ميتا"
16:40 | 2025-09-27
لمُستخدمي "ويندوز 11".. تحديث جديد من "مايكروسوفت"
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
28/09/2025 14:27:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
28/09/2025 14:27:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
28/09/2025 14:27:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24