تكنولوجيا وعلوم

"Vibes".. ميزة رائعة جداً من "ميتا"!

Lebanon 24
28-09-2025 | 05:00
أعلنت شركة ميتا إطلاق قسم جديد مخصص لمقاطع الفيديو القصيرة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي تحت اسم "Vibes"، وذلك عبر تطبيق meta ai.
ويهدف هذا القسم إلى تشجيع المستخدمين على إعادة مزج هذه المقاطع الصادرة عن "المبدعين والمجتمعات"، ونشر نسخهم الخاصة إمّا داخل "Vibes" أو عبر منصات ميتا المختلفة مثل فيسبوك وانستغرام.


ويأتي "Vibes" ليحل محل قسم Discover السابق، الذي كان يتيح للمستخدمين مشاركة المحادثات والتفاعلات مع Meta AI.


وأوضحت الشركة أن النسخة الجديدة تركز على الفيديو بدلًا من الأوامر النصية، لتوفر للمستخدمين "إلهامًا إبداعيًا وتجربة أكثر سلاسة مع أدوات ميتا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي".


وتظهر المقاطع في هذا القسم إلى جانب النصوص التي استُخدمت لتوليدها، ويستطيع المستخدمون إعادة مزج هذه المقاطع عبر إضافة موسيقى أو تعديل الصور أو الرسوم المتحركة، ثم نشرها عبر "Vibes" أو عبر فيسبوك وإنستاجرام كقصص أو Reels.


يُذكر أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت جزءًا متناميًا من منتجات ميتا، إذ تتيح الشركة بالفعل توليد الصور بالذكاء الاصطناعي في فيسبوك وإنستاجرام وواتساب، كما أعلنت الشهر الماضي شراكة مع منصة توليد الصور الشهيرة Midjourney لتعزيز قدراتها في هذا المجال.


وأكدت ميتا أن المقاطع في "Vibes" ستخضع لمراجعة آلية وبشرية لضمان التزامها بمعايير المجتمع، مع توفير أدوات للإبلاغ عن المحتوى المسيء أو المضلل، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاوف المتعلقة بإساءة استخدام المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي. (aitnews)
