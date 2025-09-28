Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

علماء يكشفون.. لهذا السبب يتأكسد القمر

Lebanon 24
28-09-2025 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1422510-638946661934612051.jpg
Doc-P-1422510-638946661934612051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تكشف بيانات جديدة أن الجسيمات المشحونة للأكسجين في الغلاف الجوي للأرض قادرة على تحويل المعادن القمرية إلى هيماتيت، المعدن المعروف باسم الصدأ.
Advertisement
 
يتعرض كل من القمر والأرض في الظروف العادية لتأثير الرياح الشمسية، وهي تدفقات من الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس. ومع ذلك، تحجب الأرض هذا التدفق كل شهر لمدة خمسة أيام تقريبا، وخلال هذه الفترة يتلقى القمر "رياحا أرضية"، أي أيونات الهيدروجين والأكسجين والنيتروجين وعناصر أخرى كانت في السابق جزءا من الغلاف الجوي للأرض. تخترق هذه الجسيمات الطبقة السطحية للتربة القمرية، مطلقة تفاعلات كيميائية مستحيلة الحدوث على القمر دون هذه الإمدادات.
 
وأظهرت بيانات قدمتها بعثة تشاندرايان-1 الصينية وجود الهيماتيت على قطبي القمر، على الرغم من أن تكوينه يستلزم وجود الماء والأكسجين، وهما شبه معدومين على القمر. وأكدت تجارب مختبرية جديدة أن الأكسجين الأرضي قادر على تكوين الصدأ على المعادن القمرية، بينما يعمل الهيدروجين في هذه العملية على إعادة المعادن إلى حالتها الأصلية.

وقال زيليان جين، عالم الكواكب في جامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا: "إن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على علاقة دقيقة تكاد تربط بين كوكبنا والقمر، وتترك على القمر آثارا لتفاعلات فضائية". ويضيف أن القمر لا يبدو مجرد جرم بلا حياة، بل مشارك نشط في التفاعلات الكيميائية مع الأرض، ويعمل بمثابة "حارس" لتاريخ الروابط الكوكبية في الفضاء. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مصدر ديبلوماسي يكشف: لهذا السبب يرفض "الحزب" مبدأ المهل
lebanon 24
28/09/2025 19:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
على سطح القمر... تقريرٌ يكشف ما تُخطّط "ناسا" القيام به
lebanon 24
28/09/2025 19:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
في 7 أيلول.. لبنان والعالم على موعد مع القمر الدموي
lebanon 24
28/09/2025 19:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب لن تشارك وزيرة البيئة في اجتماع السرايا
lebanon 24
28/09/2025 19:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الصينية

المعادن

القادمة

روسيا

جوي ✊

الصين

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:30 | 2025-09-28
10:07 | 2025-09-28
05:00 | 2025-09-28
02:00 | 2025-09-28
23:55 | 2025-09-27
23:00 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24