ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل

Lebanon 24
28-09-2025 | 10:07
أطلقت شركة OpenAI ميزة Pulse المبتكرة ضمن برنامجها ChatGPT لجمع معلومات محددة عن المستخدمين خلال الليل.
 
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الشركة لتحويل ChatGPT من أداة للرد على الاستفسارات إلى مساعد ذكي يتفاعل مع المستخدمين بشكل استباقي.
وتعتمد ميزة "Pulse" على بيانات متعددة، تشمل سجل المحادثات السابقة وتعليقات المستخدمين، بالإضافة إلى معلومات من التطبيقات المتكاملة مثل التقويم. كما يمكن للمستخدمين تقديم ملاحظاتهم حول البيانات التي يجمعها النظام، بهدف تحسين دقة المعلومات وتخصيصها بشكل أفضل.

وتعمل الميزة من خلال بطاقات تفاعلية تظهر للمستخدم، يمكن النقر عليها للاطلاع على تفاصيل إضافية. وقد تتضمن هذه البطاقات معلومات حول اجتماعات مقبلة، أو اقتراحات لتنظيم الجداول والرحلات المسجلة في التقويم.
 
 
وأكدت OpenAI أن الهدف من "Pulse" ليس زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدم داخل التطبيق، لذا ستكون التحديثات متاحة فقط لليوم نفسه ما لم يتم حفظها. وحاليا، تتوفر الميزة لمشتركي ChatGPT Plus المدفوع فقط.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة ستتطور مستقبلا، بناء على تفاعل المستخدمين معها، وقد تشكل نموذجا جديدا لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقالت: "ميزة Pulse هي الخطوة الأولى نحو نموذج جديد للتفاعل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي. من خلال دمج المحادثة والذاكرة والتطبيقات المتكاملة، يتحول ChatGPT إلى مساعد ذكي قادر على البحث والتخطيط واتخاذ القرارات نيابة عن المستخدم، ما يضمن نتائج فعّالة حتى في غياب طلب مباشر". (روسيا اليوم) 
 
