تكنولوجيا وعلوم
مايكروسوفت ترضخ لأوروبا
Lebanon 24
28-09-2025
|
12:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّمت
مايكروسوفت
تنازلاً جديداً لمستخدميها في
أوروبا
، معلنةً عن منحهم عاماً إضافياً من تحديثات الأمان المجانية لنظام التشغيل "
ويندوز
10" حتى 13 تشرين الأول 2026، في خطوة وصفت بأنها استجابة مباشرة لضغوط مجموعات حماية المستهلك
الأوروبي
.
وقالت الشركة في بيان أرسلته إلى موقع "
windows
Central" إنها ستُجري "تحديثات على عملية التسجيل لضمان تلبيتها للتوقعات المحلية وتوفير تجربة آمنة ومبسطة"، مؤكدة أن المستخدمين في
المنطقة الاقتصادية
الأوروبية لن يكونوا مجبرين بعد الآن على تفعيل ميزة النسخ الاحتياطي لويندوز أو ربط أجهزتهم بخدمة OneDrive للحصول على التحديثات الموسعة (ESU).
وبحسب القرار الجديد، سيتعين على المستخدمين في أوروبا تسجيل الدخول إلى حساباتهم على أجهزتهم مرة واحدة على الأقل كل 60 يوماً لمواصلة تلقي التحديثات، وإلا فستتوقف الخدمة. أما خارج أوروبا، فسيبقى الحصول على عام إضافي من تحديثات الأمان الموسعة مشروطاً بتفعيل النسخ الاحتياطي لويندوز أو دفع 30 دولاراً أميركياً.
وتتيح الخطة الجديدة للمستهلكين
الأوروبيين
تحديثات مجانية حتى تشرين الاول 2026، على أن ينتهي الدعم نهائياً بعدها، في حين يمكن للشركات شراء تحديثات ممتدة تصل حتى ثلاث سنوات. ولا تزال منظمة "Euroconsumers" تضغط على مايكروسوفت لتمديد هذه التحديثات المجانية لما بعد 2026، محذرةً من أن وقف الدعم قد يعرّض ملايين الأجهزة للخطر.
