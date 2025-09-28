مايكروسوفت ترضخ لأوروبا

Advertisement

وقالت الشركة في بيان أرسلته إلى موقع " Central" إنها ستُجري "تحديثات على عملية التسجيل لضمان تلبيتها للتوقعات المحلية وتوفير تجربة آمنة ومبسطة"، مؤكدة أن المستخدمين في الأوروبية لن يكونوا مجبرين بعد الآن على تفعيل ميزة النسخ الاحتياطي لويندوز أو ربط أجهزتهم بخدمة OneDrive للحصول على التحديثات الموسعة (ESU).وبحسب القرار الجديد، سيتعين على المستخدمين في أوروبا تسجيل الدخول إلى حساباتهم على أجهزتهم مرة واحدة على الأقل كل 60 يوماً لمواصلة تلقي التحديثات، وإلا فستتوقف الخدمة. أما خارج أوروبا، فسيبقى الحصول على عام إضافي من تحديثات الأمان الموسعة مشروطاً بتفعيل النسخ الاحتياطي لويندوز أو دفع 30 دولاراً أميركياً.وتتيح الخطة الجديدة للمستهلكين تحديثات مجانية حتى تشرين الاول 2026، على أن ينتهي الدعم نهائياً بعدها، في حين يمكن للشركات شراء تحديثات ممتدة تصل حتى ثلاث سنوات. ولا تزال منظمة "Euroconsumers" تضغط على مايكروسوفت لتمديد هذه التحديثات المجانية لما بعد 2026، محذرةً من أن وقف الدعم قد يعرّض ملايين الأجهزة للخطر.