6 أشهر من العلاج النفسي.. شيرين عبدالوهاب في عزلة تامة بالمستشفى

Lebanon 24
28-09-2025 | 23:00
تخضع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للعلاج النفسي داخل أحد المستشفيات الكبرى في سويسرا، وذلك بعد سلسلة من الأزمات النفسية التي مرت بها في الآونة الأخيرة، وتعيش ابنتاها، في هذه الأثناء، برفقة والدهما الملحن محمد مصطفى، إلى حين تماثل والدتهما للشفاء وعودتها مجددًا إلى حياتها الطبيعية.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن شيرين تمكث حاليًا داخل المستشفى برفقة اثنين من المقربين إليها، دون امتلاكها لهاتفها المحمول، حيث تخضع لفترة نقاهة كاملة في بيئة خالية من التواصل مع الآخرين، بهدف التعافي التام من الضغوط النفسية التي واجهتها مؤخرًا.

وأشارت ذات المصادر إلى أن فترة العلاج قد تمتد ما بين 6-7 أشهر، بهدف تحقيق تحسن جزئي في حالتها النفسية، على أن تعود بعدها تدريجيًا إلى نشاطها الفني وحياتها الاجتماعية المعتادة.

