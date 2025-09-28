25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
17
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
7
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
6 أشهر من العلاج النفسي.. شيرين عبدالوهاب في عزلة تامة بالمستشفى
Lebanon 24
28-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخضع الفنانة
المصرية
شيرين عبد الوهاب
للعلاج النفسي داخل أحد المستشفيات الكبرى في
سويسرا
، وذلك بعد سلسلة من الأزمات النفسية التي مرت بها في الآونة الأخيرة، وتعيش ابنتاها، في هذه الأثناء، برفقة والدهما الملحن
محمد مصطفى
، إلى حين تماثل والدتهما للشفاء وعودتها مجددًا إلى حياتها الطبيعية.
Advertisement
وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن
شيرين
تمكث حاليًا داخل المستشفى برفقة اثنين من المقربين إليها، دون امتلاكها لهاتفها المحمول، حيث تخضع لفترة نقاهة كاملة في بيئة خالية من التواصل مع الآخرين، بهدف التعافي التام من الضغوط النفسية التي واجهتها مؤخرًا.
وأشارت ذات المصادر إلى أن فترة العلاج قد تمتد ما بين 6-7 أشهر، بهدف تحقيق تحسن جزئي في حالتها النفسية، على أن تعود بعدها تدريجيًا إلى نشاطها الفني وحياتها الاجتماعية المعتادة.
مواضيع ذات صلة
تعيش في عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخضع للعلاج النفسي في دولة أوروبية ماذا عن ابنتيها؟
Lebanon 24
تعيش في عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخضع للعلاج النفسي في دولة أوروبية ماذا عن ابنتيها؟
29/09/2025 07:22:59
29/09/2025 07:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أنهيت 6 حروب خلال 6 أشهر فقط ودمّرت المنشآت النووية الإيرانية
Lebanon 24
ترامب: أنهيت 6 حروب خلال 6 أشهر فقط ودمّرت المنشآت النووية الإيرانية
29/09/2025 07:22:59
29/09/2025 07:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا: سوء التغذية عند الأطفال في غزة تضاعف 3 مرات خلال أقل من 6 أشهر
Lebanon 24
الأونروا: سوء التغذية عند الأطفال في غزة تضاعف 3 مرات خلال أقل من 6 أشهر
29/09/2025 07:22:59
29/09/2025 07:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى "أوتيل ديو" نظّم يومًا علميًا لمناقشة التحديات الحرجة في الطب النفسي الطارئ
Lebanon 24
مستشفى "أوتيل ديو" نظّم يومًا علميًا لمناقشة التحديات الحرجة في الطب النفسي الطارئ
29/09/2025 07:22:59
29/09/2025 07:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبدالوهاب
عبد الوهاب
محمد مصطفى
شيرين عبد
المصرية
سويسرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
أدلة حاسمة على وجود حياة على المريخ
Lebanon 24
أدلة حاسمة على وجود حياة على المريخ
23:00 | 2025-09-28
28/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أكبر محاكاة كونية في التاريخ تمهّد لبيانات تلسكوب "إقليدس"
Lebanon 24
أكبر محاكاة كونية في التاريخ تمهّد لبيانات تلسكوب "إقليدس"
16:00 | 2025-09-28
28/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تخطط له "يوتيوب ميوزيك"
Lebanon 24
هذا ما تخطط له "يوتيوب ميوزيك"
14:37 | 2025-09-28
28/09/2025 02:37:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت ترضخ لأوروبا
Lebanon 24
مايكروسوفت ترضخ لأوروبا
12:38 | 2025-09-28
28/09/2025 12:38:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الأطفال والهاتف.. حاجة أم إدمان!
Lebanon 24
الأطفال والهاتف.. حاجة أم إدمان!
10:30 | 2025-09-28
28/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
06:02 | 2025-09-28
28/09/2025 06:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2025-09-28
أدلة حاسمة على وجود حياة على المريخ
16:00 | 2025-09-28
أكبر محاكاة كونية في التاريخ تمهّد لبيانات تلسكوب "إقليدس"
14:37 | 2025-09-28
هذا ما تخطط له "يوتيوب ميوزيك"
12:38 | 2025-09-28
مايكروسوفت ترضخ لأوروبا
10:30 | 2025-09-28
الأطفال والهاتف.. حاجة أم إدمان!
10:07 | 2025-09-28
ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 07:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 07:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 07:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24