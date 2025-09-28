6 أشهر من العلاج النفسي.. شيرين عبدالوهاب في عزلة تامة بالمستشفى

Advertisement

تخضع الفنانة للعلاج النفسي داخل أحد المستشفيات الكبرى في ، وذلك بعد سلسلة من الأزمات النفسية التي مرت بها في الآونة الأخيرة، وتعيش ابنتاها، في هذه الأثناء، برفقة والدهما الملحن ، إلى حين تماثل والدتهما للشفاء وعودتها مجددًا إلى حياتها الطبيعية.وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن تمكث حاليًا داخل المستشفى برفقة اثنين من المقربين إليها، دون امتلاكها لهاتفها المحمول، حيث تخضع لفترة نقاهة كاملة في بيئة خالية من التواصل مع الآخرين، بهدف التعافي التام من الضغوط النفسية التي واجهتها مؤخرًا.وأشارت ذات المصادر إلى أن فترة العلاج قد تمتد ما بين 6-7 أشهر، بهدف تحقيق تحسن جزئي في حالتها النفسية، على أن تعود بعدها تدريجيًا إلى نشاطها الفني وحياتها الاجتماعية المعتادة.