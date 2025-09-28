أكبر محاكاة كونية في التاريخ تمهّد لبيانات تلسكوب "إقليدس"

Advertisement

كشف علماء عن أكبر محاكاة للكون على الإطلاق، أطلق عليها اسم "فلاجشيب 2"، تضم 3.4 مليار مجرة مصممة بدقة عبر أكثر من 400 خاصية لكل مجرة. وأصدر اتحاد " " هذه المحاكاة للجمهور في 22 أيلول 2025 استعدادًا للبيانات التي يجمعها تلسكوب "إقليدس" الفضائي خلال مسحه المستمر حتى عام 2030.تمثل المحاكاة شبكة كونية هائلة تُظهر المجرات في مراكز تكتلات المادة المظلمة وحولها، ما يعكس البنية واسعة النطاق للكون. وقاد المشروع وميناء المعلومات العلمي في بمشاركة ثماني مؤسسات أوروبية.وتتيح هذه المحاكاة للعلماء اختبار أساليب تحليل بيانات «إقليدس» قبل وصولها فعليًا، في خطوة تهدف لفهم أعمق للمادة المظلمة والطاقة المظلمة، ولتفسير تمدد وتطوره عبر الزمن.يذكر أن "إقليدس" أطلق في 2023 وبدأ في شباط 2024 مسحًا واسعًا لثلث السماء الليلية، وسيصور حتى 50 ألف مجرة في اللقطة الواحدة، ما يوفّر أكبر كمية من البيانات الكونية في التاريخ الحديث.