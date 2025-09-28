Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أكبر محاكاة كونية في التاريخ تمهّد لبيانات تلسكوب "إقليدس"

Lebanon 24
28-09-2025 | 16:00
كشف علماء الفلك عن أكبر محاكاة للكون على الإطلاق، أطلق عليها اسم "فلاجشيب 2"، تضم 3.4 مليار مجرة مصممة بدقة عبر أكثر من 400 خاصية لكل مجرة. وأصدر اتحاد "إقليدس" هذه المحاكاة للجمهور في 22 أيلول 2025 استعدادًا للبيانات التي يجمعها تلسكوب "إقليدس" الفضائي خلال مسحه المستمر حتى عام 2030.
تمثل المحاكاة شبكة كونية هائلة تُظهر المجرات في مراكز تكتلات المادة المظلمة وحولها، ما يعكس البنية واسعة النطاق للكون. وقاد المشروع معهد علوم الفضاء وميناء المعلومات العلمي في برشلونة بمشاركة ثماني مؤسسات أوروبية.

وتتيح هذه المحاكاة للعلماء اختبار أساليب تحليل بيانات «إقليدس» قبل وصولها فعليًا، في خطوة تهدف لفهم أعمق للمادة المظلمة والطاقة المظلمة، ولتفسير تمدد الكون وتطوره عبر الزمن.

يذكر أن "إقليدس" أطلق في تموز 2023 وبدأ في شباط 2024 مسحًا واسعًا لثلث السماء الليلية، وسيصور حتى 50 ألف مجرة في اللقطة الواحدة، ما يوفّر أكبر كمية من البيانات الكونية في التاريخ الحديث.
