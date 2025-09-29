ميزة ذكية جديدة في تطبيق غوغل للتحكم في المنزل

Advertisement

بدأت شركة في إطلاق النسخة الجديدة من تطبيقها "Home" لمستخدمي هواتف آيفون، في خطوة تسبق الإعلان الرسمي المقرر في الأول من تشرين الأول، وجاء الإصدار الجديد بواجهة معاد تصميمها كليًا، مع أيقونة أكثر انسيابية وألوان متدرجة حديثة، إضافة إلى ميزة مبتكرة تحمل اسم "اسأل منزلك".التحديث أعاد تنظيم التطبيق ليصبح أكثر سهولة، حيث أصبح يعتمد على ثلاث واجهات رئيسية فقط: المفضلة، الأجهزة، والنشاط، مع إمكانية التنقل بينها بسلاسة، كما أضافت جوجل شريطًا في أعلى الصفحة يتيح للمستخدم توجيه الأوامر مباشرة إلى منزله الذكي، مثل تشغيل الإضاءة أو الكاميرات أو الأجهزة الأخرى المتصلة.الميزة الجديدة "اسأل منزلك" تأتي في شكل واجهة دردشة بسيطة، تُظهر للمستخدم قائمة بالأجهزة المتاحة، ليتمكن من تشغيلها أو إيقافها أو فتح صفحة التحكم الخاصة بها بشكل أسرع، وتخطط جوجل لإضافة خصائص أكثر تقدمًا خلال الفترة المقبلة، بحيث تتحول التجربة إلى مساعد منزلي ذكي أكثر تفاعلية.وركزت الشركة أيضًا على جانب الخصوصية، موضحة أن المساعد الصوتي " " سيكون متاحًا لجميع أفراد المنزل وحتى الضيوف، مع إمكانية سماع الردود في المساحات المشتركة.كما يمكن للمستخدمين الذين فعّلوا خاصية "بصمة الصوت" الوصول إلى سجل الفيديوهات من الكاميرات أو الأجراس الذكية، وفقًا لطبيعة الاشتراك، مع خيار الاكتفاء بالنتائج الصوتية فقط.ويتيح التحديث الجديد خاصية "الاستماع المباشر"، حيث يظل الميكروفون نشطًا لفترة قصيرة لتلقي أسئلة إضافية دون الحاجة إلى تكرار جملة التنبيه الصوتي، مع بقاء المؤشر المرئي مضاءً لإعلام المستخدم بعمل الميكروفون.بهذا التحديث، تسعى جوجل إلى جعل تطبيق "هوم" منصة أكثر ذكاءً وسهولة للتحكم في المنازل الذكية، بما يعزز موقعها في سوق الأجهزة المتصلة. (اليوم السابع)